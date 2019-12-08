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У центрі Києва сталася смертельна ДТП

Новини » Надзвичайні події     08.12.2019 - 03:26
У центрі Києва сталася смертельна ДТП
Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

П'яний водій допустив зіткнення

У Києві на спуску з Європейської площі на Поштову сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Наголошується, що водій Audi, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda.

В результаті ДТП, загинула пасажир Audi і ще один пасажир постраждав, але від госпіталізації відмовився. Водія і пасажира Skoda госпіталізували. У водія Audi всі ознаки алкогольного сп'яніння.

На місці працюють правоохоронці, які і будуть з'ясовувати всі обставини ДТП.

Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, в Києві у суботу ввечері, 7 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль злетів з мосту, перекинувся і впав на тротуар.

РБК-Україна писало, що в місті Буча Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті чого загинула одна людина.

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