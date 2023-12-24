Кутья на Святвечер является центральным блюдом праздничного стола. Она несет еще и обрядовую миссию - именно с нее начинают угощение. Поскольку к празднику готовят 12 блюд, то нередко случается, что кутью не съедают полностью.

О том, что можно и нельзя делать с кутьей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что делать с кутьей, которая осталась после Святвечера

Наши предки верили, что на Святвечер души умерших родственников приходят навестить живых. Все 12 блюд нужно оставлять на ночь на столе. На следующий день все их можно есть, кроме кутьи.

Выбрасывать ее тоже нельзя, ведь она символизирует уважение к умершим. Обычно ее скармливают курам или дают другим домашним животным. В народе верили, что так они будут здоровее.

Если же у вас нет хозяйства, собак или кошек, то можно вынести кутью бездомным животным или отдать птицам.

Кутья, которая не стояла всю ночь на столе в Святвечер, может храниться до 5 дней в холодильнике. Все зависит от ингредиентов, которые вы добавили. Но все же лучше ее съедать через два дня.

Также иногда кутью, которая осталась, примешивают в тесто и выпекают коржики. Но стоит учесть, что на Рождество и так много блюд, будет ли уместна эта выпечка - решать вам.

Если же во время приготовления крупа для кутьи подгорела и непригодна к употреблению, то такую можно выкинуть и это не будет считаться грехом.

Все остальные 11 блюд из Святвечера не имеют такой сакральной силы и обрядового значения, как кутья, так что если они испортились, то их можно просто выбросить.