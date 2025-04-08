Праздник сегодня, 8 апреля: что нельзя делать, приметы, у кого День ангела

8 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского и святителя Нифонта Киево-Печерского, епископа Новгородского. До конца года остается 267 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 8 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

8 апреля верующие чтят память святителя Нифонта Киево-Печерского, епископа Новгородского и преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.

Святой Нифонт, по преданию, родился в Киеве и при крещении получил имя Никита. Вероятно, получал образование в Константинополе, который также посещал. Постриг в монашество принял в Киево-Печерском монастыре при игумене Тимофее. В 1130 году стал епископом Новгородским, получив признание как принципиальный защитник церковных канонов.

По новгородским летописям, он построил десять храмов, в частности церковь Климента в Ладоге. Нифонт имел влияние и вне своей епархии, выступал посредником в конфликтах между князьями. Он противостоял неканоническому митрополиту Климу Смолянину, за что был сослан князем Изяславом в Киево-Печерский монастырь. Умер 21 апреля 1156 года и был похоронен в Дальних пещерах.

Преподобный Руф был отшельником Киево-Печерского монастыря в XIV веке. Прославился послушанием, строгим постом и трудолюбием. Его нетленные мощи почивают в Дальних пещерах рядом с другими святыми.

Что нельзя делать 8 апреля

В этот день следует избегать ссор и провокаций - это может негативно сказаться на здоровье. Не стоит браться за сложные задачи или оставлять дела незавершенными.

Все, что имеет разрушительный характер - даже сорванный цветок или убитое насекомое - считается плохим знаком. Лучше не находиться на сквозняках и в сырых помещениях, чтобы не заболеть. За едой нельзя сквернословить, а переедание считается вредным для души и тела.

В период Великого поста 2025 года постящиеся должны придерживаться сухоядения и воздерживаться от горячей пищи с маслом.

Народные верования также советуют в этот день не убирать, не ловить рыбу или зверя и не строить грандиозных планов - все пойдет не так.

Если 8 апреля солнечно, то будет хороший урожай летом (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 8 апреля

8 апреля народные приметы рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

Если на улице светло и солнечно, то стоит ждать жаркого лета с хорошим урожаем.

Когда день затянут туманом или облаками - впереди дождливая погода и слабый урожай.

Теплый вечер и спокойная ночь свидетельствуют о предстоящем сухом и горячем лете.

Если сегодня падает дождь - это к щедрым сборам хлебов.

Красная луна при коротких сумерках - знак, что завтра может греметь, но будет тепло.

Умывание холодной водой сегодня поможет сохранить молодость и красоту на дольше.

У кого День ангела 8 апреля

8 апреля по новому стилю День ангела отмечают

Иван

Мария

Сергей

По старому стилю именины сегодня празднуют Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.