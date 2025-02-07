Праздник сегодня, 7 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела
В пятницу 7 февраля по новому календарю православная церковь чтит память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Также 7 февраля по старому календарю - день памяти святого Григория Богослова.
О том, какой праздник сегодня 7 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Святитель Парфений родился в конце III или в начале IV века, в городе Мелитополь в Малой Азии. Мальчик не учился грамоте, однако прекрасно усвоил Божественное Писание во время богослужений.
Юноша стал рыбаком и из-за своего милосердия раздавал деньги нищим. По преданию, святой Парфений с 18 лет своими молитвами мог совершать чудеса, лечить болезни и изгонять бесов. Узнав о парне, епископ Филипп помог святому получить образование, а также рукоположил юношу в пресвитеры.
В 325 году Парфений стал епископом города Лампсака, обратив к христианской вере многих язычников. Тогда же святитель обратился к правителю Константину с просьбой о возможности постройки христианского храма.
Царь согласился на просьбу святого и выделил для строительства средства, поэтому впоследствии в городе Лампсака был построен прекрасный храм. Именно в этой обители был похоронен Парфений, который прожил долгую праведную жизнь. Впоследствии мощи Святого были перенесены в монастырь недалеко от города Халкис на греческом острове Эвия.
Главные приметы этого дня
- В этот день облака на небе синего цвета - к потеплению.
- 7 февраля слышно гром - сена будет мало.
- Сегодня после обеда поднялся ветер - к большому урожаю яровых.
- Если сегодня стало тепло после полуночи - летом будет тепло и солнечно.
- 7 февраля небесное светило на западе имеет красный цвет - лето будет холодным.
Что сегодня нельзя делать
Согласно народным приметам, для того, чтобы не испытать беды, сегодня нельзя:
- жениться - брак будет несчастливым
- делать незапланированные покупки - могут быть финансовые проблемы
- ругаться и сквернословить
У кого сегодня день ангела
По новому календарю, 7 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Петр, Алексей, Александр, Александр.
Кроме этого, по старому календарю сегодня именины отмечают: Петр, Анатолий, Дмитрий, Василий, Владимир, Виталий, Григорий, Александр, Борис.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.