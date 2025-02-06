Праздник сегодня, 6 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела
В четверг 6 февраля православная церковь чтит память преподобного Вукола. По старому календарю сегодня - день памяти преподобной Ксении Римлянки.
О том, какой праздник сегодня 6 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
О жизни святого Вукола известно немного. По историям церковных книг, святой жил во II веке. Вукол родился в городе Смирны, который находился на территории Малой Азии.
Парень стал учеником Иоанна Богослова, который рукоположил Вукола в епископы. Верующие считали святителя "ангелом Церкви", ведь Вукол вел жертвенную жизнь, прилагая все усилия для спасения души сподвижников.
После смерти святителя на его могиле начали происходить чудеса. В частности, зелье, которое выросло на том месте, могло исцелять от недугов.
Народные традиции праздника
В народе Вукол считался защитником домашнего скота и урожая. Поэтому много обрядов было связано с плодородием, например с рождением телят.
Кроме этого, существовало убеждение, что, если в этот день помолиться Вуколу, можно вскоре встретить своего жизненного партнера.
День Вукола был идеальным периодом для уборки в доме, а также ремонта всего, что накопилось за длительный период.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня будут морозы - погода весной будет бурной, а лето - сухим и жарким.
- На Вукола холодно - в марте будет тепло.
- Чем холоднее сегодня - тем теплее будет первый месяц весны.
Что сегодня нельзя делать
По убеждениям предков, для того, чтобы не нажить неприятностей некоторыми действиями, сегодня нельзя:
- ссориться с кем-либо
- сквернословить
Считается, что не решенные конфликты будут притягивать несчастья. Поэтому в этот день стоит помириться с теми, с кем раньше была ссора.
У кого сегодня день ангела
По новому календарю, 6 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Кристина, Анатолий, Дмитрий, Василий, Иван, Максим, Александр, Мария.
А по старому календарю сегодня именины отмечают: Тимофей, Денис, Николай, Иван, Павел, Ксения.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.