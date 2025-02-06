Праздник сегодня, 6 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела

В четверг 6 февраля православная церковь чтит память преподобного Вукола. По старому календарю сегодня - день памяти преподобной Ксении Римлянки.

О том, какой праздник сегодня 6 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

О жизни святого Вукола известно немного. По историям церковных книг, святой жил во II веке. Вукол родился в городе Смирны, который находился на территории Малой Азии.

Парень стал учеником Иоанна Богослова, который рукоположил Вукола в епископы. Верующие считали святителя "ангелом Церкви", ведь Вукол вел жертвенную жизнь, прилагая все усилия для спасения души сподвижников.

После смерти святителя на его могиле начали происходить чудеса. В частности, зелье, которое выросло на том месте, могло исцелять от недугов.

Народные традиции праздника

В народе Вукол считался защитником домашнего скота и урожая. Поэтому много обрядов было связано с плодородием, например с рождением телят.

Кроме этого, существовало убеждение, что, если в этот день помолиться Вуколу, можно вскоре встретить своего жизненного партнера.

День Вукола был идеальным периодом для уборки в доме, а также ремонта всего, что накопилось за длительный период.

Главные приметы этого дня

Если сегодня будут морозы - погода весной будет бурной, а лето - сухим и жарким.

На Вукола холодно - в марте будет тепло.

Чем холоднее сегодня - тем теплее будет первый месяц весны.

Что сегодня нельзя делать

По убеждениям предков, для того, чтобы не нажить неприятностей некоторыми действиями, сегодня нельзя:

ссориться с кем-либо

сквернословить

Считается, что не решенные конфликты будут притягивать несчастья. Поэтому в этот день стоит помириться с теми, с кем раньше была ссора.

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 6 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Кристина, Анатолий, Дмитрий, Василий, Иван, Максим, Александр, Мария.

А по старому календарю сегодня именины отмечают: Тимофей, Денис, Николай, Иван, Павел, Ксения.