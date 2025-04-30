Праздник сегодня, 30 апреля: что нельзя делать, какие народные приметы

30 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого апостола Иакова, брата Иоанна Богослова. До конца года остается 245 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 30 апреля и у кого День ангела.
30 апреля почитается память апостола Иакова, одного из 12 апостолов Христа.
Святой апостол Иаков Заведеев родом из Галилеи, был сыном Заведея и старшим братом апостола Иоанна Богослова. Иисус Христос Сам призвал его к апостольскому служению, и братья сразу оставили рыбацкие сети, чтобы идти за Спасителем.
Христос называл Иакова и Иоанна "Воанергес", что переводится как "Сыны грома", намекая на их вспыльчивый характер. В то же время Он видел в них особую ревность и решительность, поэтому часто брал их вместе с Петром в самые важные моменты Своего служения.
После воскресения Христа апостол Иаков отправился проповедовать на земли современной Испании. Вернувшись в Иерусалим, он открыто говорил о Христе, обличая фарисеев в их жестокости и неверии. В конце концов фарисеи добились ареста Иакова по приказу Ирода Антипы, и его осудили на смерть.
Мощи апостола Иакова ныне хранятся в соборе в Сантьяго-де-Компостела в Испании.
В этот день лучше избегать гадания, ведь считается, что нечистая сила может запутать мысли и повлиять на человека.
Наши предки предостерегали не работать на огороде, потому что верили, что из-за этого весь будущий урожай может пострадать.
Запрещалось грустить и плакать, поскольку слезы и тоска, по поверьям, могли притянуть в дом новые беды.
В этот день не стоит ссориться, говорить плохое или провоцировать конфликты, чтобы не навлечь на себя длительный раздор.
Народная мудрость предостерегает избегать дальних путешествий и не вспоминать старых обид, ведь это может ослабить здоровье и привлечь болезни.
В народном календаре 30 апреля отмечают Якова Теплого - день, когда по приметам определяли, каким будет лето.
Дождь 30 апреля предвещает большое количество свадеб осенью.
30 апреля именины отмечают
Людей, которые родились 30 апреля, оберегает агат. С давних времен считалось, что агат особенно подходит тем, кто сталкивается с эмоциональными трудностями.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.