Праздник сегодня, 3 февраля: что нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Симеон Богоприимец был еврейским праведником, который жил в Галилее. Симеон был одним из первых переводчиков Священного Писания на греческий язык. По преданию, когда праведник работал над книгой пророка Исаии, ему явился ангел.

Небесный вестник сообщил Симеону о том, что пророчество о рождении Спасителя исполнится, а свидетелем этого станет сам праведник. Кроме этого, лишь после встречи с Мессией старец сможет получить вечный покой.

Через некоторое время в храме Иерусалима Симеон встретил Анну, которая за свои 60 лет молитв и поста получила дар пророчества.

Когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса на сороковой день после Рождества, Симеон был первым человеком, который узнал в ребенке Мессию. Анна же была вторым лицом, которое встретило Спасителя во время Сретения Господня.

Главные приметы этого дня

Если 3 февраля лежит много снега - летом будут обильные дожди

Сегодня лес шумит - к снегу или оттепели; если же древесина трещит - будут затяжные морозы

3 февраля в печи тяга слабая - к теплу, а сильная - к холодам

Если в этот день птицы низко летают - к непогоде

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, которыми руководствовались предки, сегодня нельзя:

надевать темную одежду

обижаться на кого-то

занимать деньги у кого-то или у кого-то

хранить дома поломанные или старые вещи

В этот день предки начинали готовиться к предстоящим весенним работам. Поэтому было принято чинить все, что нуждалось в ремонте.

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 3 февраля день ангела празднуют обладатели таких имен: Василий, Анна, Владимир, Иван, Николай, Михаил, Павел, Роман, Тимофей, Семен.

А по старому календарю сегодня именины отмечают: Анна, Иван, Евгений, Илья, Максим, Анастасия, Максим, Иван, Илья.