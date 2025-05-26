Праздник сегодня, 26 мая: у кого День ангела, что нельзя делать, народные приметы

26 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. До конца года остается 219 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 26 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

26 мая по новому стилю чтят память святых апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Оба были учениками Христа и принадлежали к кругу первых проповедников Евангелия.

Апостол Карп известен как спутник апостола Павла в миссионерских путешествиях. Он жил вблизи Трои, в городе Александрия Троадская, и упоминается в Библии как человек, в доме которого Павел оставил книги и священническую одежду.

Впоследствии Карп стал епископом в городе Берия и активно проповедовал на Крите. По разным версиям, он или умер мирно, или погиб мученической смертью во время гонений.

Об апостоле Алфее известно меньше, но известно, что он был родом из Капернаума. Его сыновьями были апостолы Иаков Алфеев и Матфей - автор одного из Евангелий. По церковным преданиям, Алфей имел еще двух детей - Аверкия и Елену, которые также приняли христианство и погибли за веру.

Алфей почитался как благочестивый отец и достойный последователь учения Христа. Его жизнь является примером веры, терпения и духовной силы.

Что нельзя делать 26 мая

В этот день не рекомендуется заниматься уборкой после захода солнца, поскольку это считается плохой приметой - вместе с мусором можно вынести из дома благополучие.

Ссоры, обиды и грубые слова считаются нежелательными, ведь они способны испортить энергетику дня и навлечь неприятности.

Не стоит отправляться в дальние поездки, потому что такое путешествие может оказаться неудачным или даже опасным.

Согласно народным поверьям, лень и длительный сон в этот день могут "проспать" удачу, поэтому лучше просыпаться рано и быть активным.

Запрещается есть рыбу, кроме карпа, поскольку считается, что другая рыба может "смыть" финансовую стабильность.

Одалживать деньги сегодня не рекомендуется, но и отказывать в помощи не следует - лучше предложить сделать это на следующий день.

26 мая в народе называли Карполовом (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 26 мая

В народе 26 мая получило название Карпов день или Карполов - из-за поверья, что именно в этот день лучше всего ловится карп. В древности наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и составляли приметы.

Если ночью фиксировали заморозки, то ожидали еще сорок дней холодных утренников.

Громкое кумканье лягушек предвещало приближение дождливой погоды.

Когда рыба вела себя активно - поднималась к поверхности или выпрыгивала из воды - это было знаком сырых и влажных дней.

Большое количество кузнечиков, прыгающих вокруг, свидетельствовало о теплых, но дождливых периодах.

Массовое появление комаров предсказывало установление стабильного тепла.

У кого День ангела 26 мая

26 мая День ангела отмечают

Александр

Георгий

Иван

Карп

Макар

Маркиян

Елена

Людям, рожденным 26 мая, в качестве талисмана подходит лазурит. Это яркий и изысканный камень, который привлекает внимание своим глубоким синим цветом. С давних времен его считали оберегом удачи и счастливой судьбы. Верили, что лазурит помогает достичь успеха в разных сферах жизни.