Поминальная суббота 22 марта: что нельзя делать, народные приметы

22 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память священномученика Василия Анкирского и преподобного Исаакия Далматского. Также в этот день - третья Поминальная родительская суббота. До конца года остается 284 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 22 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

22 марта почитается память святых Василия Анкирского и Исаакия Далматского.

Священномученик Василий, пресвитер Анкирский, является одним из почитаемых святых этого дня. Он жил в IV веке в Анкире и стал свидетелем жестоких преследований христиан. Как священник, Василий открыто исповедовал веру, за что подвергся пыткам и мученической смерти. Его несокрушимость и преданность стали примером для всех верующих.

22 марта также чтят память преподобного Исаакия Далматского. Он был поборником православия, который провел много лет в молитвах и подвижничестве. Живя в пустыне, Исаакий снискал славу пророка и духовного наставника. Его жизнь была полна смирения, мудрости и глубокой веры.

Кроме этого, верующие отмечают третью родительскую поминальную субботу. В этот день принято молиться за упокой душ умерших родственников и посещать их могилы. Также в храмах проходят поминальные службы, на которых вспоминают усопших в молитвах. Считается, что искренняя молитва в этот день помогает душам обрести покой.

Молитва за умерших

Упокой, Господи, души рабов Твоих (имена), прости им все грехи их, вольные и невольные, даруй им Царство Твое Небесное и сотвори им вечную память. (Эту короткую молитву следует читать как можно чаще).

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде на жизнь вечную почивших рабов Твоих (имена) и, как Благий и Человеколюбец, что грехи отпускаешь и неправду уничтожаешь, ослабь, отпусти и прости все проступки их вольные и невольные, избавь их от вечной муки и огня геенского и даруй им причастие и наслаждение вечных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя. Ибо они хоть и согрешили, но не отступили от Тебя, а несомненно в Отца, и Сына, и Святого Духа веровали, в Троице славимого Бога и Троицу в Единице православно до последнего вздоха своего исповедовали. Посему милостивым будь к ним, и веру в Тебя вместо дел прими, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой, ибо нет человека, чтобы жил и не согрешил. Ибо Ты один без всякого греха, и правда Твоя - правда вечная; и Ты один Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Что нельзя делать 22 марта

На этой неделе продолжается Великий пост, поэтому стоит избегать ссор, лени и недобрых слов. Родительская суббота - день поминовения умерших, когда вспоминают родных с теплом и благодарностью. Важно не отчаиваться, ведь это время должно быть наполнено молитвами и светлыми воспоминаниями. Чрезмерная грусть и слезы не приносят пользы ни живым, ни тем, кого уже нет.

Период поста требует духовного очищения, поэтому развлечения и шумные празднования сегодня неуместны. Церковь советует провести день в покое, размышлениях и молитве. В эту субботу принято молиться за упокой душ умерших, посещать храм и зажигать свечи памяти. Также можно наведаться на кладбище, чтобы убрать могилы и поставить свежие цветы.

Во время поминального обеда не стоит употреблять спиртное или устраивать роскошные застолья. На столе должны быть только постные блюда, приготовленные с молитвой. Считается, что спокойный разговор об умерших приносит им духовный покой. Главное - хранить в сердце любовь и благодарность к тем, кто отошел в вечность.

22 марта следует посетить кладбище и помянуть умерших (фото: Pixabay.com)

Народные приметы и традиции 22 марта

Если день выдался теплым, то еще 40 дней после него будут погожими. Если же дует холодный ветер, то следует ожидать заморозков в течение следующих 40 дней.

Если ветер теплый и ласковый, то лето может быть дождливым. Если же первый гром прозвучит еще до распускания листьев, это может быть предвестником голодного года.

Если утром стоит ясная и солнечная погода, то весна придет рано и будет теплой.

Роса на деревьях в этот день означает, что летом часто будут идти дожди.

Дождливая погода сегодня предвещает мокрый апрель с частыми осадками.

У кого День ангела 22 марта

22 марта именины по церковному календарю отмечают

Василий

Дарья

Таисия.

По старому стилю день ангела у Николая, Петра, Сергея, Тарасия, Валерия. Александра, Александры, Алексея, Дмитрия, Ивана, Кирилла, Михаила, Натальи.

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