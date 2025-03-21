Праздник сегодня, 21 марта: что нельзя делать, народные приметы

21 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Иакова Катанского, а мусульмане празднуют Новруз. До конца года остается 285 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 21 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

21 марта церковь чтит память преподобного Иакова Катанского. Святой Иаков с ранних лет стремился к аскетической жизни. Он покинул светскую жизнь и поступил в Студийский монастырь, где принял монашеский постриг. Его путь был полон суровых испытаний, поста и молитв. Как благочестивый монах и знаток Священного Писания, он был избран епископом Катанской Церкви на Сицилии.

Во время правления императора-иконоборца Константина V Копронима (741-775) святого Иакова заставляли отречься от почитания икон. Он подвергся жестоким пыткам, заключению и голоду, но оставался непоколебимым в вере. Свой земной путь святой завершил в изгнании, мужественно снося все испытания.

Еще 20 и 21 марта мусульманские народы празднуют Новруз. Это древний праздник иранских и тюркских народов, который символизирует наступление нового года по солнечному календарю. Его отмечают 20-21 марта во время весеннего равноденствия, и он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Корни Новруза уходят в языческие и зороастрийские традиции, а первые празднования начались еще во времена Ахеменидов в VI-IV веках до н. э. Сегодня этот праздник отмечают более 300 миллионов человек в таких странах, как Иран, Афганистан, Узбекистан, Азербайджан, Турция и другие.

В Украине Новруз празднуют крымские татары, азербайджанцы, курды и представители других народов. Одной из главных традиций является генеральная уборка в домах и дворах перед праздником, а также уплата всех долгов. Люди надевают национальную одежду, танцуют, прыгают через огонь и даже купаются в водоемах. Важным обычаем является Чахаршанбе-Сури, когда дети и молодежь получают сладости, ходя от дома к дому.

Праздничный стол на Новруз (фото: Trend.az)

Что нельзя делать 21 марта

В этот день не стоит думать о плохом и сосредотачиваться на негативе.

Не следует выяснять отношения или ссориться, особенно с родными, ведь это может разрушить отношения и вызвать серьезный конфликт.

Грусть в этот день также нежелательна - считается, что тогда год будет мрачным и тоскливым.

Важные дела обычно откладывали на другое время, поскольку в этот день их не рекомендовали начинать.

Народные приметы и традиции 21 марта

Если сегодня прилетели жаворонки - весна будет теплой.

Если с утра стоит туман - вскоре стоит ждать заморозков.

Какая погода будет сегодня в течение дня, такой обещает быть и вся летняя пора.

Если в небе высоко плывут облака - стоит ожидать хорошей погоды.

Если 21 марта вечером стать на перекрестке и проговорить: "Раз, два, три!", можно узнать, что готовит будущее. Красная машина - к большой любви, черная - к возможным трудностям, зеленая - к финансовому достатку, синяя - к осуществлению мечты, серая - к переменам в жизни, а желтая - к успеху.

Если в этот день случайно встретить любимого человека, это считается хорошим знаком - такая любовь будет счастливой и продлится долго. Именно поэтому люди стремились провести этот день в компании самых дорогих сердцу людей.

У кого День ангела 21 марта

21 марта по новому стилю именины отмечают

Владимир

Кирилл

Серафим

Фома

Яков.

По старому стилю сегодня День ангела празднуют Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

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