Праздник сегодня, 21 марта: что нельзя делать, народные приметы
21 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Иакова Катанского, а мусульмане празднуют Новруз. До конца года остается 285 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 21 марта и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
21 марта церковь чтит память преподобного Иакова Катанского. Святой Иаков с ранних лет стремился к аскетической жизни. Он покинул светскую жизнь и поступил в Студийский монастырь, где принял монашеский постриг. Его путь был полон суровых испытаний, поста и молитв. Как благочестивый монах и знаток Священного Писания, он был избран епископом Катанской Церкви на Сицилии.
Во время правления императора-иконоборца Константина V Копронима (741-775) святого Иакова заставляли отречься от почитания икон. Он подвергся жестоким пыткам, заключению и голоду, но оставался непоколебимым в вере. Свой земной путь святой завершил в изгнании, мужественно снося все испытания.
Еще 20 и 21 марта мусульманские народы празднуют Новруз. Это древний праздник иранских и тюркских народов, который символизирует наступление нового года по солнечному календарю. Его отмечают 20-21 марта во время весеннего равноденствия, и он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Корни Новруза уходят в языческие и зороастрийские традиции, а первые празднования начались еще во времена Ахеменидов в VI-IV веках до н. э. Сегодня этот праздник отмечают более 300 миллионов человек в таких странах, как Иран, Афганистан, Узбекистан, Азербайджан, Турция и другие.
В Украине Новруз празднуют крымские татары, азербайджанцы, курды и представители других народов. Одной из главных традиций является генеральная уборка в домах и дворах перед праздником, а также уплата всех долгов. Люди надевают национальную одежду, танцуют, прыгают через огонь и даже купаются в водоемах. Важным обычаем является Чахаршанбе-Сури, когда дети и молодежь получают сладости, ходя от дома к дому.
Праздничный стол на Новруз (фото: Trend.az)
Что нельзя делать 21 марта
- В этот день не стоит думать о плохом и сосредотачиваться на негативе.
- Не следует выяснять отношения или ссориться, особенно с родными, ведь это может разрушить отношения и вызвать серьезный конфликт.
- Грусть в этот день также нежелательна - считается, что тогда год будет мрачным и тоскливым.
- Важные дела обычно откладывали на другое время, поскольку в этот день их не рекомендовали начинать.
Народные приметы и традиции 21 марта
- Если сегодня прилетели жаворонки - весна будет теплой.
- Если с утра стоит туман - вскоре стоит ждать заморозков.
- Какая погода будет сегодня в течение дня, такой обещает быть и вся летняя пора.
- Если в небе высоко плывут облака - стоит ожидать хорошей погоды.
Если 21 марта вечером стать на перекрестке и проговорить: "Раз, два, три!", можно узнать, что готовит будущее. Красная машина - к большой любви, черная - к возможным трудностям, зеленая - к финансовому достатку, синяя - к осуществлению мечты, серая - к переменам в жизни, а желтая - к успеху.
Если в этот день случайно встретить любимого человека, это считается хорошим знаком - такая любовь будет счастливой и продлится долго. Именно поэтому люди стремились провести этот день в компании самых дорогих сердцу людей.
У кого День ангела 21 марта
21 марта по новому стилю именины отмечают
- Владимир
- Кирилл
- Серафим
- Фома
- Яков.
По старому стилю сегодня День ангела празднуют Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.