Праздник сегодня, 11 апреля: что нельзя делать, народные приметы, у кого День ангела
11 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого мученика Антипы Пергамского, которому молятся от зубной боли. До конца года остается 264 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 11 апреля и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
11 апреля в православной традиции чтят память святого мученика Антипы, который жил в І веке.
Святой Антипа был уроженцем города Пергам (ныне на территории Турции) и принадлежал к ученикам апостола Иоанна Богослова. Как и многие другие последователи Иоанна, он ревностно распространял христианское учение и призывал отказаться от поклонения языческим богам.
В те времена император Нерон активно преследовал христиан. Антипа также стал жертвой этих гонений: его пытались заставить отречься от веры, но он остался непоколебимым. За неповиновение его приговорили к смертной казни - жрецы бросили святого в раскаленный котел, в котором обычно приносили жертвы Артемиде.
Однако случилось чудо: молитва защитила Антипу, пламя не навредило ему, и он будто просто уснул. Ночью христиане тайно похоронили его тело. С тех пор у его гробницы начали происходить исцеления - особенно часто люди получали облегчение от зубной боли.
Что нельзя делать 11 апреля
В церковный праздник 11 апреля нельзя ругаться, ссориться, обижать близких или животных.
Следует избегать зависти, сплетен, грубости, провокаций, обидных слов и негативных эмоций в целом. Запрещено отказывать в помощи, иначе удача может обойти вас стороной надолго.
Жадность и накопление лишнего имущества считались причиной потери счастья и благосостояния.
Игнорирование поломок в доме может привести к большим проблемам и серьезным расходам.
Нельзя ломать ветви деревьев - это примета к болезням и семейным неурядицам.
11 апреля стоит посмотреть, есть ли уже листья на березе - это к скорому потеплению (фото: Freepik.com)
Народные приметы и традиции 11 апреля
- Если идет дождь, то грибы точно начнут расти.
- Красное небо на рассвете обещает дожди или бури весной.
- Если лед не растаял до этого времени, лето будет прохладным.
- Роспуск ивовых листочков обещает теплую и ясную погоду.
- Если в этот день сухо, то урожай зерновых будет плохим.
- Если береза уже распустила листья, через несколько дней температура поднимется выше 10 градусов.
- Погода на 11 апреля прогнозирует такую же погоду на 11 октября.
У кого День ангела 11 апреля
11 апреля День ангела по новому стилю отмечают:
- Антип
- Иван
- Яков
По старому стилю именины у:
- Марка
- Михаила
- Филиппа
- Ивана
- Кирилла
Вас может заинтересовать
- Самые важные дни и церковные праздники весной по новому календарю
- Пасха и Вербное воскресенье - точные даты в 2025 году
- Почему на Пасху красят яйца и пекут куличи
При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.