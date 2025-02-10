Какой сегодня праздник и что нельзя делать 10 февраля: приметы, у кого день ангела

Понедельник 10 февраля - начало общежития мытаря и фарисея. По новому календарю сегодня православная церковь чтит память священномученика Харлампия. По старому календарю в этот день почитают преподобного Евфрема Сирийца.

О том, какой праздник сегодня 10 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Священномученик Харлампий принадлежал к раннехристианским святым. Родился святой около 89 года в Греции. Имя Харлампия означало "светящийся от радости".

О детстве и юности святого известно мало. В течение многих лет Харлампий был епископом Магнисии, распространяя христианскую веру. Однако в конце концов об этом узнала еретическая власть во главе с императором Севером.

Военачальник Луций вместе с проконсулом Луцианом арестовали старца. После отказа Харлампия поклониться идолам, святого подвергли жестоким пыткам.

Увидев несокрушимость веры епископа, воины Ваптос и Порфирий обратились в христианство, за что были казнены. Кроме воинов, уверовали во Христа три женщины - их также подвергли пыткам.

По преданию, когда Луций взял в руки палаческое орудие, то не смог управлять телом, а Луциана, который плюнул в мученика, искривило. Однако после молитвы Харлампия помощники императора исцелились и стали христианами, как и дочь правителя.

Тогда по приказу императора Харлампия был казнен. На месте хранения его мощей происходили многочисленные чудеса.

В народе святой Харлампий был опекуном сельских животных. Предки верили, что молитвы к святому в этот день уберегут скот от напастей.

Главные приметы этого дня

Если сегодня поют дрозды - весна будет ранней и теплой.

10 февраля на небе много звезд - погода будет безветренная и ясная.

Сегодня снега нет - сильных снегопадов не будет до конца зимы.

Если сегодня дождь - март будет с дождями.

Ночью 10 февраля мороз, но днем тепло - погода в марте будет переменчивой.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, чтобы не испытать несчастья, сегодня нельзя:

браться за тяжелую работу

пересчитывать мелкие деньги

ссориться и сквернословить

ходить в лес, на водоемы и в поле

жениться

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 10 февраля день ангела отмечают: Валентина, Антон, Галина, Аркадий, Василий, Анна, Григорий, Геннадий, Иван.

А по старому календарю сегодня именины празднуют обладатели таких имен: Владимир, Ольга, Георгий.