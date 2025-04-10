Праздник сегодня, 10 апреля: что нельзя делать, у кого День ангела, приметы и традиции

10 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). До конца года остается 265 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 10 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

10 апреля почитается память благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

Святой Петр Конашевич-Сагайдачный - выдающийся украинский гетман, политик, дипломат и благотворитель, канонизированный в 2020 году. Родился 11 мая 1575 года в селе Кульчицы на Львовщине в православной семье благородного происхождения. Имя "Конашевич" происходит от имени отца - Конаш.

Гетманом его избрали чуть после тридцати лет, и он первым начал официально именоваться Гетманом Запорожским. Он добился права для украинского населения свободно выбирать вероисповедание и отменил польский контроль над казаками. Сагайдачный успешно руководил военными походами против Османской империи, Крымского ханства и Московии.

Был щедрым меценатом православных братств и школ, поддержал Киевское братство вместе со всем Войском Запорожским. В 1620 году он пригласил в Киев Патриарха Иерусалимского Феофана III, что способствовало восстановлению православной иерархии.

Умер 7 апреля 1622 года от ранения, полученного в Хотинской битве. Перед смертью завещал все свое имущество на поддержку церквей, школ и госпиталей. Его похоронили с большими почестями в Богоявленской церкви в Киеве. Православная Церковь Украины чтит его как благоверного правителя и защитника веры.

Гетман Петр Сагайдачный (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 10 апреля

Сегодня следует воздержаться от ругани и оскорбительных слов, ведь считается, что злые слова могут вернуться к человеку с бедой.

Народные традиции советуют не устраивать в этот день громких развлечений и не танцевать, потому что это может навлечь печаль и слезы.

Употребление алкоголя в этот день запрещается, поскольку он притупляет разум и отдаляет человека от духовного очищения.

По поверьям, делать в этот день предложение руки и сердца - плохая примета, потому что чувства могут угаснуть очень быстро.

Избегали и вечеринок, так как считалось, что веселье в святой день может обернуться печальными событиями в жизни.

Народные приметы и традиции 10 апреля

Если заметно мелких пауков, ползающих весной, это признак наступления настоящего тепла.

Когда утром светит яркое солнце, это хороший знак: пора отправляться в огород и браться за весенние работы.

Если во время восхода солнца виден туман, стоит ждать обильного урожая ягод и фруктов летом.

Когда сороки сидят высоко на деревьях 10 апреля, это означает, что зима отступает и скоро станет теплее.

У кого День ангела 10 апреля

10 апреля именины отмечают: