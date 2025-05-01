1 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы
1 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память ветхозаветного пророка Иеремии. До конца года остается 244 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 1 мая и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
1 мая христиане чествуют пророка Иеремию - одного из самых известных ветхозаветных пророков. Он родился возле Иерусалима в священнической семье и с юности посвятил себя служению Богу. В 15 лет услышал Божье призвание и стал пророком, хотя сначала колебался.
В течение 23 лет Иеремия разоблачал духовное падение иудеев, предсказывал беду за идолопоклонство и предупреждал о падении Иерусалима. Его называли "плачущим пророком" из-за глубокой печали за свой народ и преданности миссии. Он не имел семьи, пережил преследования, но не отрекся от истины.
После разрушения Иерусалима пророк отправился в Египет, где его сначала почитали, а затем убили за новое пророчество. Предсказания Иеремии сбылись, что сделало его фигурой глубокого духовного веса в истории.
Что нельзя делать 1 мая
В этот день не следует давать в долг ни деньги, ни какие-либо вещи, ведь считается, что вместе с ними можно "отдать" свое счастье, благополучие и спокойствие на весь год.
Ссориться с родными категорически не рекомендуется, потому что конфликты в этот день могут затянуться надолго, нарушить семейную гармонию и принести разлад в отношения.
Не стоит употреблять бранные слова или поддаваться лени, ведь это может открыть путь негативу в жизнь, а также стать причиной потерь или неудач в будущем.
В этот день обращают внимание на поведение муравьев (фото: Freepik.com)
Народные приметы и традиции 1 мая
Наши предки имели немало наблюдений, связанных с этим днем.
- Когда день выдавался пасмурным, то ждали суровой и холодной зимы.
- Если небо было чистым во время восхода солнца, то это предвещало жаркое лето.
- Суета муравьев в муравейнике считалась знаком приближения дождя.
- Ясная погода свидетельствовала о хорошей погоде во время сбора урожая пшеницы.
В этот день люди непременно отправлялись в церковь, где молились за щедрый урожай овощей, фруктов и ягод. После этого направлялись на поле, где кланялись трижды в разные стороны света, избегая северного направления. Только тогда начинали высевать огородные культуры.
У кого День ангела 1 мая
1 мая День ангела празднуют
- Акакий
- Иеремий
- Ефим
- Игнат
- Макар
- Нина
- Тамара
Людям, которые появились на свет 1 мая, считается благоприятным талисманом нефрит. Этот полудрагоценный камень особенно ценится в восточных культурах. В древнем Китае его считали олицетворением вечной жизни.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.