Праздник сегодня, 1 апреля: народные приметы и что нельзя делать

Что за церковный праздник сегодня

1 апреля церковь и верующие чтят память святой Марии Египетской.

Преподобная Мария Египетская жила в VI веке и вела греховную жизнь, пока не раскаялась. Однажды она отправилась в Иерусалим, но невидимая сила не позволяла ей войти в храм.

Осознав свои грехи, Мария обратилась с молитвой к Богородице и пообещала измениться. После этого она смогла поклониться Святому Кресту и получила откровение пойти за Иордан. В пустыне она прожила 47 лет в молитве и посте, полностью отдавшись Богу.

Старец Зосима, странствуя по пустыне, встретил странную фигуру, которая оказалась Марией. Она знала его имя и, получив одежду для прикрытия, рассказала свою историю. Через год старец принес ей Святые Дары, и она, перекрестив Иордан, перешла реку по воде.

На следующий год Зосима нашел ее мертвой со сложенными руками и надписью в песке. Лев выкопал могилу, а старец похоронил ее и рассказал миру о ее подвиге. Житие святой записал Патриарх Софроний, и с тех пор Марию Египетскую почитают как великую подвижницу.

Картина Хосе де Риберы "Мария Египетская" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 1 апреля

Не следует переедать, ведь продолжается Великий пост, и тем, кто постится, предстоит соблюдать сухоядение. Под запретом любая пища животного происхождения. Сегодня не принято устраивать гуляния, петь, танцевать или веселиться. Также не рекомендуется употреблять алкоголь.

В этот день стоит избегать ссор, сквернословия, сплетен, зависти, обид и отказов в помощи или милостыне.

По народным приметам, сегодня нельзя убивать пауков у входа в дом, а хлеб лучше ломать руками, чем резать ножом.

Слезы и мрачные мысли сегодня могут навлечь грусть на весь год. Лениться, откладывать важные дела или терять время в бездействии также нежелательно.

Этот день считается неблагоприятным для путешествий и поездок.

В День смеха стоит избегать шуток и розыгрышей, которые могут кого-то обидеть.

Народные приметы и традиции 1 апреля

Вот какие народные наблюдения связывают с погодой в этот день:

Если ива зацвела, значит, можно уже выносить ульи на пасеку.

Мутное, беззвездное небо ночью - к быстрому потеплению.

Частые смены погоды в течение дня предвещают нестабильный апрель.

Если ранние сорта яблонь уже покрылись цветом, сильных заморозков больше не будет.

Высокие муравейники, которые строят муравьи, обещают прохладное лето.

Появление пауков, мух и комаров свидетельствует о теплой весенней погоде в апреле.

У кого День ангела 1 апреля

1 апреля День ангела празднуют:

Аврам

Ефим

Макарий

Марк

Гордей

Мария.

Талисманом для тех, кто родился 1 апреля, считается гелиотроп. Этот драгоценный камень с давних времен символизирует смелость и отвагу. По легенде, во время распятия Иисуса Христа его кровь, падая на зеленую траву, превратилась в этот камень.

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