Праздник без каблуков: стилист показала удобную обувь для корпоратива или вечеринки на Новый год 2025

"Каждый год накануне праздников у меня возникает одна и та же проблема: я не могу носить каблуки. И хотя я всегда обожала, как они выглядят в праздничных образах, каждый раз заканчивалось одинаково - боль, дискомфорт и мысль: "Ну как без них создать праздничный образ?" - отметила в посте стилист.

Но сегодня можно составить огромное количество стильных образов с обувью на низком ходу и при этом выглядеть стильно.

Элегантный костюм с брюками и боа

Для новогодней ночи или корпоратива подойдет брючный костюм в с приталенным пиджаком с перьями на рукавах и стильными брюками с боа. Дополнить такой наряд можно как босоножками на каблуках, так и удобными лоферами и туфлями в стиле Мери Джейн.

Варианты для вечеринки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Трикотажное платье и длинный кардиган

Платье из шерсти в длине макси и кардиган можно дополнить не только стильными туфлями-лодочками или ботильонами на высоких каблуках, но и туфлями на плоском ходу. Если хотите выделяться из серой массы, присмотрите балетки с леопардовым принтом.

Лук для корпоратива (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Брючный костюм и бельевой топ

В тренде - будуарная стилистика. И если вы пока не готовы идти на корпоратив в платье-ночнушке, присмотрите кружевной боди или топ. Его можно сочетать с классическим брючным костюмом, а также удобными туфлями или ботинками на шнуровке.

Вариант на вечеринку или корпоратив (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Маленькое черное платье

Черное платье в длине мини - незаменимый вариант, когда нечего надеть на свидание, вечеринку или Новый год. Дополните образ тонкими колготками со стразами или узорами, небольшой сумкой макияжем, прической и украшениями. Не обязательно надевать каблука, присмотритесь к туфлям из замши на плоском ходу и с ремешками спереди.

Вариант на Новый год 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Образ в красных оттенках

Для многих Новый год ассоциируется с красным цветом. Поэтому как вариант на вечеринку - алая юбка с пайетками и свитер в тон. Дополнят лук стильные балетки из кожи или замши и небольшой клатч.

Новогодние образы с балетками (фото: instagram.com/purpur.stylist)