Праздник Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя: поздравления и открытки
24 июня украинцы празднуют Рождество Иоанна Предтечи и праздник Ивана Купала по новому церковному календарю. Сегодня хороший день, чтобы поздравить близких и друзей красивыми словами.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления с Рождеством Иоанна Крестителя и праздником Ивана Купала, которые подойдут каждому.
Как поздравить с праздником Ивана Купала
Поздравляю с отличным праздником Ивана Купала! Пусть летнее тепло доставит вам радость, здоровье и успех.
***
С самым ярким праздником лета, Ивана Купала! Пусть звезды на небе освещают жизнь, даря незабываемые моменты счастья и радости.
***
Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь станет для тебя магической, а ее энергия наполнит тебя новыми силами для воплощения всех твоих мечтаний.
***
С праздником! Пусть огни Ивана Купала принесут тебе силу, здоровье и мужество. Желаю тебе неустанного движения вперед, больших достижений и несокрушимой воли.
***
Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь наполнит тебя энергией, силой и отвагой. Желаю тебе всегда идти вперед и добиваться всех своих целей.
Поздравление на праздник Ивана Купала (открытки: pobazhajko.org.ua)
Стихотворные поздравления на Ивана Купала
У ніч Купальську, нічку тиху
Разом запалимо вогонь,
Щоби біда, нещастя й лихо
Завжди тримались осторонь.
Нехай добро, що є навколо,
Стає сильнішим у цей час.
Хай сили зла уже ніколи
Не зможуть подолати нас!
***
На Івана, на Купала
Я бажаю вам чимало:
Щастя, радості, здоров’я
І шаленої любові!
А печалі із журбою
Хай спливають за водою!
Пусть всплывают за водой!
Красивые поздравления с праздником Ивана Купала (открытки: pobazhajko.org.ua)
Поздравления к празднику Иоанна Предтечи
В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. А также крепкого здоровья, спокойствия и мира в душе, счастья в семейном доме и безграничной любви в сердце. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!
***
Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Пусть в этот великий праздник Господь простит все твои ошибки и подарит свою благодать. Пусть в твою жизнь придут мир и счастье!
Как красиво поздравить близких с Рождеством Иоанна Крестителя (открытки: sendpic.com.ua)
Поздравляю с праздником Рождества Иоанна Предтечи! Будьте счастливы и пусть в жизни все складывается счастливо. Добивайтесь своих целей, будьте добрыми и отзывчивыми, всегда помогайте близким. Пусть все у вас будет хорошо!
***
В Рождество Иоанна Предтечи желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце всегда согревает любовь! С праздником!
***
Поздравляю с Рождеством Предтечи и Крестителя Господня Иоанна! В этот большой и чистый праздник желаю вам и вашим близким душевной теплоты, добра, согласия, здоровья, любви и счастья. Пусть святой Иоанн всегда помогает во всех благих делах.
Поздравления к Рождеству Иоанна Предтечи, которые понравятся каждому (открытки: sendpic.com.ua)
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Большая украинская энциклопедия, онлайн журнал "Твой мир" и сайт "Побажайко".