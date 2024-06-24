Праздник Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя: поздравления и открытки

24 июня украинцы празднуют Рождество Иоанна Предтечи и праздник Ивана Купала по новому церковному календарю. Сегодня хороший день, чтобы поздравить близких и друзей красивыми словами.

РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления с Рождеством Иоанна Крестителя и праздником Ивана Купала, которые подойдут каждому.

Как поздравить с праздником Ивана Купала

Поздравляю с отличным праздником Ивана Купала! Пусть летнее тепло доставит вам радость, здоровье и успех.

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С самым ярким праздником лета, Ивана Купала! Пусть звезды на небе освещают жизнь, даря незабываемые моменты счастья и радости.

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Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь станет для тебя магической, а ее энергия наполнит тебя новыми силами для воплощения всех твоих мечтаний.

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С праздником! Пусть огни Ивана Купала принесут тебе силу, здоровье и мужество. Желаю тебе неустанного движения вперед, больших достижений и несокрушимой воли.

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Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь наполнит тебя энергией, силой и отвагой. Желаю тебе всегда идти вперед и добиваться всех своих целей.

Поздравление на праздник Ивана Купала (открытки: pobazhajko.org.ua)

Стихотворные поздравления на Ивана Купала

У ніч Купальську, нічку тиху

Разом запалимо вогонь,

Щоби біда, нещастя й лихо

Завжди тримались осторонь.

Нехай добро, що є навколо,

Стає сильнішим у цей час.

Хай сили зла уже ніколи

Не зможуть подолати нас!

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На Івана, на Купала

Я бажаю вам чимало:

Щастя, радості, здоров’я

І шаленої любові!

А печалі із журбою

Хай спливають за водою!

Пусть всплывают за водой!

Красивые поздравления с праздником Ивана Купала (открытки: pobazhajko.org.ua)

Поздравления к празднику Иоанна Предтечи

В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. А также крепкого здоровья, спокойствия и мира в душе, счастья в семейном доме и безграничной любви в сердце. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!

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Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Пусть в этот великий праздник Господь простит все твои ошибки и подарит свою благодать. Пусть в твою жизнь придут мир и счастье!

Как красиво поздравить близких с Рождеством Иоанна Крестителя (открытки: sendpic.com.ua)

Поздравляю с праздником Рождества Иоанна Предтечи! Будьте счастливы и пусть в жизни все складывается счастливо. Добивайтесь своих целей, будьте добрыми и отзывчивыми, всегда помогайте близким. Пусть все у вас будет хорошо!

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В Рождество Иоанна Предтечи желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце всегда согревает любовь! С праздником!

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Поздравляю с Рождеством Предтечи и Крестителя Господня Иоанна! В этот большой и чистый праздник желаю вам и вашим близким душевной теплоты, добра, согласия, здоровья, любви и счастья. Пусть святой Иоанн всегда помогает во всех благих делах.

Поздравления к Рождеству Иоанна Предтечи, которые понравятся каждому (открытки: sendpic.com.ua)