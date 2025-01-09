Праздник 9 января: что нельзя делать в этот день, приметы

По новому календарю 9 января церковь почитает мученика Полиевта. По старому календарю его почитали 22 января.

О том, какой праздник 9 января в церковном календаре, а также о его истории, главных традициях и запретах рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Мученик Полиевкт родился и жил в городе Мелитине, во времена правления императора Декии. Полиевкт был воином и язычником, однако дружил с христианином Ниярхом, благодаря которому пришел к вере.

Когда начались гонения христиан, Полиевкт увидел грусть Ниярха и окончательно принял христианскую веру. В знак протеста он разорвал на городской площади приказ правителя о поклонении идолам.

Кроме этого, Полиевкт отправился к месту поклонения языческим богам и разбил идолов, напугав своего тестя Феликса. Отец Полиевктовой жены не только презирал христианство, но и был назначен палачом христиан.

Несмотря на попытки Феликса убедить мужа дочери отречься от своей веры, Полиевкт был невозмутим. В то же время мученик пытался объяснить жене духовные идеи христианства.

Впоследствии на место прибыли представители правителя, однако никакими предложениями и уговорами им не удалось заставить Полиевкта отказаться от христианства. За отказ поклониться идолам, мужчину приговорили к смертной казни. Полиевкт стал первым мучеником в Мелитине.

Народные приметы этого дня

Какая погода 9 января - таким будет и сентябрь

Если сегодня погода хорошая - следующий год будет урожайным и безоблачным

9 декабря кошка сидит на печи - будут морозы, а если лежит на спине - придет потепление

Сегодня вороны сидят на деревьях - к сильным морозам; если птицы ходят по снегу - вскоре будет потепление

В этот день начинали хозяйственные работы после январских праздников. Обычно приводили в порядок хозяйственные постройки, двор и дом, стирали одежду и заготавливали дрова.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь неудачу, согласно суевериям наших предков, сегодня нельзя:

бездельничать

бросать работу недоделанной

пришивать пуговицу - старые проблемы тоже будут "пришиты" к этому году

ссориться с кем-то

насмехаться над друзьями или незнакомцами

У кого сегодня именины

По новому стилю, 9 января именины у обладателей таких имен: Филипп, Захар, Павел, Антонина, Петр.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Лука, Тихон, Степан, Федор, Теодор, Антонина.