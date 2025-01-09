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Праздник 9 января: что нельзя делать в этот день, приметы

Четверг 09 января 2025 06:00
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Праздник 9 января: что нельзя делать в этот день, приметы Какой праздник 9 января в церковном календаре (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

По новому календарю 9 января церковь почитает мученика Полиевта. По старому календарю его почитали 22 января.

О том, какой праздник 9 января в церковном календаре, а также о его истории, главных традициях и запретах рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Мученик Полиевкт родился и жил в городе Мелитине, во времена правления императора Декии. Полиевкт был воином и язычником, однако дружил с христианином Ниярхом, благодаря которому пришел к вере.

Когда начались гонения христиан, Полиевкт увидел грусть Ниярха и окончательно принял христианскую веру. В знак протеста он разорвал на городской площади приказ правителя о поклонении идолам.

Кроме этого, Полиевкт отправился к месту поклонения языческим богам и разбил идолов, напугав своего тестя Феликса. Отец Полиевктовой жены не только презирал христианство, но и был назначен палачом христиан.

Несмотря на попытки Феликса убедить мужа дочери отречься от своей веры, Полиевкт был невозмутим. В то же время мученик пытался объяснить жене духовные идеи христианства.

Впоследствии на место прибыли представители правителя, однако никакими предложениями и уговорами им не удалось заставить Полиевкта отказаться от христианства. За отказ поклониться идолам, мужчину приговорили к смертной казни. Полиевкт стал первым мучеником в Мелитине.

Народные приметы этого дня

  • Какая погода 9 января - таким будет и сентябрь
  • Если сегодня погода хорошая - следующий год будет урожайным и безоблачным
  • 9 декабря кошка сидит на печи - будут морозы, а если лежит на спине - придет потепление
  • Сегодня вороны сидят на деревьях - к сильным морозам; если птицы ходят по снегу - вскоре будет потепление

В этот день начинали хозяйственные работы после январских праздников. Обычно приводили в порядок хозяйственные постройки, двор и дом, стирали одежду и заготавливали дрова.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь неудачу, согласно суевериям наших предков, сегодня нельзя:

  • бездельничать
  • бросать работу недоделанной
  • пришивать пуговицу - старые проблемы тоже будут "пришиты" к этому году
  • ссориться с кем-то
  • насмехаться над друзьями или незнакомцами

У кого сегодня именины

По новому стилю, 9 января именины у обладателей таких имен: Филипп, Захар, Павел, Антонина, Петр.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Лука, Тихон, Степан, Федор, Теодор, Антонина.

Ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут в январе.

Кроме этого, рассказывали о том, когда в этом году будут отмечать Пасху.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Християнський портал КІРІОС, Википедия.

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