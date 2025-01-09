Праздник 9 января: что нельзя делать в этот день, приметы
По новому календарю 9 января церковь почитает мученика Полиевта. По старому календарю его почитали 22 января.
О том, какой праздник 9 января в церковном календаре, а также о его истории, главных традициях и запретах рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Мученик Полиевкт родился и жил в городе Мелитине, во времена правления императора Декии. Полиевкт был воином и язычником, однако дружил с христианином Ниярхом, благодаря которому пришел к вере.
Когда начались гонения христиан, Полиевкт увидел грусть Ниярха и окончательно принял христианскую веру. В знак протеста он разорвал на городской площади приказ правителя о поклонении идолам.
Кроме этого, Полиевкт отправился к месту поклонения языческим богам и разбил идолов, напугав своего тестя Феликса. Отец Полиевктовой жены не только презирал христианство, но и был назначен палачом христиан.
Несмотря на попытки Феликса убедить мужа дочери отречься от своей веры, Полиевкт был невозмутим. В то же время мученик пытался объяснить жене духовные идеи христианства.
Впоследствии на место прибыли представители правителя, однако никакими предложениями и уговорами им не удалось заставить Полиевкта отказаться от христианства. За отказ поклониться идолам, мужчину приговорили к смертной казни. Полиевкт стал первым мучеником в Мелитине.
Народные приметы этого дня
- Какая погода 9 января - таким будет и сентябрь
- Если сегодня погода хорошая - следующий год будет урожайным и безоблачным
- 9 декабря кошка сидит на печи - будут морозы, а если лежит на спине - придет потепление
- Сегодня вороны сидят на деревьях - к сильным морозам; если птицы ходят по снегу - вскоре будет потепление
В этот день начинали хозяйственные работы после январских праздников. Обычно приводили в порядок хозяйственные постройки, двор и дом, стирали одежду и заготавливали дрова.
Что сегодня нельзя делать
Чтобы не навлечь неудачу, согласно суевериям наших предков, сегодня нельзя:
- бездельничать
- бросать работу недоделанной
- пришивать пуговицу - старые проблемы тоже будут "пришиты" к этому году
- ссориться с кем-то
- насмехаться над друзьями или незнакомцами
У кого сегодня именины
По новому стилю, 9 января именины у обладателей таких имен: Филипп, Захар, Павел, Антонина, Петр.
К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Лука, Тихон, Степан, Федор, Теодор, Антонина.
Ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут в январе.
Кроме этого, рассказывали о том, когда в этом году будут отмечать Пасху.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Християнський портал КІРІОС, Википедия.