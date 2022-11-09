Праздник 9 ноября: что строго запрещено делать в особенный день

Традиции 9 ноября, что нужно сделать

Наши предки верили, что сегодня необходимо давать обещания, которые нельзя нарушать в течение года.

Например, богатые люди обещали строить монастыри или жертвовать во благо храма. Бедные отправлялись в паломничество или давали обет безбрачия.

А молодые девушки ходили в храм и ставили свечи Пресвятой Богородицы, прося защиты от бед.

Если в доме кто-то болел или же для исполнения желания нужно принять обет, взять на себя дело и сосредоточенно молча его выполнить. Утром на следующий день следует идти в церковь и молиться Параске, которую чествуют 10 ноября. Если не выполните это, то навлечете на себя беду. Будьте осторожны в этот день с обещаниями.

Приметы на Нестора

Если в течение нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то ожидаются осадки.

Если на деревьях иней, скоро будет мороз.

Утром туман – к оттепели.

Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.

Люди, рожденные 9 ноября, в качестве талисмана должны носить обсидиан. Такие люди обладают хорошей способностью к письму.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит в этот день ругаться, чтобы не пришлось до Рождества быть в ссоре.

Нельзя много работать.

Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.

Не нужно в этот день ходить в гости, чтобы не увести из дома счастье.

Нельзя принимать цветы.

Именины отмечают владельцы следующих имен:

Нестор, Андрей, Капитолина, Марк, Александр, Елизавет. Не забудьте поздравить виновников с Днем ангела!