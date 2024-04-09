Праздник 9 апреля: что нужно сделать, чтобы иметь хорошее здоровье
9 апреля 2024 года верующие чтят память святого Евпсихия, в народе этот день называли Лельник.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
Что нужно сделать в этот день
В этот день было принято набирать целебную воду, наши предки верили, что она имеет целебную силу.
С раннего утра необходимо было отправиться к источнику, желательно к тому, который находится поближе к человеку. Чем раньше человек придет к источнику, тем лучше для него. Говорят, что девственная вода обладает еще более удивительными свойствами, она может сотворить чудо.
Главные приметы этого дня
- Если в этот день зацвел одуванчик - это верный признак того, что весна все-таки пришла,
- Если погода ветреная, да еще весь день выдался дождливым - год обещает быть урожайным,
- Если в гнездах яиц меньше обычного, будет неурожайным.
- Ветер и туман – к урожайному году.
- Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.
- Рано петухи спели – до смены погоды.
- Синие облака – в дождливую и теплую погоду.
Что нельзя делать в этот день
В этот день следует избегать каких-либо хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день.
Нельзя никому завидовать.
Нельзя в этот день планировать большие покупки, в противном случае они очень быстро испортятся, перенесите покупки вещей на другой день.
Категорически запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае придется голодать еще сорок дней.
Именинники в этот день : Антон, Вадим.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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