Праздник 9 апреля: что нужно сделать, чтобы иметь хорошее здоровье

9 апреля 2024 года верующие чтят память святого Евпсихия, в народе этот день называли Лельник.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно сделать в этот день

В этот день было принято набирать целебную воду, наши предки верили, что она имеет целебную силу.

С раннего утра необходимо было отправиться к источнику, желательно к тому, который находится поближе к человеку. Чем раньше человек придет к источнику, тем лучше для него. Говорят, что девственная вода обладает еще более удивительными свойствами, она может сотворить чудо.

Главные приметы этого дня

Если в этот день зацвел одуванчик - это верный признак того, что весна все-таки пришла,

Если погода ветреная, да еще весь день выдался дождливым - год обещает быть урожайным,

Если в гнездах яиц меньше обычного, будет неурожайным.

Ветер и туман – к урожайному году.

Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.

Рано петухи спели – до смены погоды.

Синие облака – в дождливую и теплую погоду.

Что нельзя делать в этот день

В этот день следует избегать каких-либо хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день.

Нельзя никому завидовать.

Нельзя в этот день планировать большие покупки, в противном случае они очень быстро испортятся, перенесите покупки вещей на другой день.

Категорически запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае придется голодать еще сорок дней.

Именинники в этот день : Антон, Вадим.