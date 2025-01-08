Праздник 8 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

8 января по новому календарю православная церковь чтит преподобного мученика Григория Чудотворца, а также память преподобного Георгия Хозевита. По старому календарю сегодня - Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника.

О том, какой праздник 8 января в церковном календаре, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Преподобный Григорий чудотворец, которого чтят 8 января по новому календарю, жил в XI веке. Монашеский постриг Григорий принял в Киево-Печерской лавре, где начал свои деяния.

По преданию, Григорий был образованным человеком, имел обширные знания и много читал. Кроме этого, Григорий мог наставить человека на праведный путь - например, убедить воров оставить свой промысел и жить честным трудом.

Чудодейственными были и молитвы Григория: они могли защитить нуждающихся, а лжецов - наказать. Однажды Григорий предсказал смерть князя Ростислава, брата Владимира Мономаха.

Согласно преданию, монах встретил оруженосцев князя вблизи Днепра. Они начали издеваться над старцем, поэтому монах сказал, что в конце концов Ростислав и его отроки найдут смерть в воде Впоследствии так и произошло, когда княжичи пытались убежать от половцев.

Главные приметы этого дня

Если сегодня тревожатся птицы - скоро будет метель

В день Григория тепло и солнечно - лето будет без дождей

6 января окна начали запотевать - скоро будет оттепель

Сегодня с утра идет дождь - весна придет поздно

Что сегодня нельзя делать

Как считали предки, сегодня нельзя:

брать в руки инструменты

работать по дому

строить планы или начинать новые дела

врать или ссориться

Согласно убеждениям, этот день нужно провести в кругу друзей и семьи - тогда год будет счастливым.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 8 января день ангела отмечают: Василиса, Вольдемар, Антон, Григорий, Виктор, Владимир, Юлиан, Георгий, Дмитрий, Егор, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль.

Кроме этого, по старому стилю сегодня именины у владельцев таких имен: Михаил, Григорий, Василий, Ефим, Дмитрий, Августина, Константин, Леонид, Александр, Николай, Анфиса, Агриппина, Мария