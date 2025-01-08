Праздник 8 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
8 января по новому календарю православная церковь чтит преподобного мученика Григория Чудотворца, а также память преподобного Георгия Хозевита. По старому календарю сегодня - Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника.
О том, какой праздник 8 января в церковном календаре, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Преподобный Григорий чудотворец, которого чтят 8 января по новому календарю, жил в XI веке. Монашеский постриг Григорий принял в Киево-Печерской лавре, где начал свои деяния.
По преданию, Григорий был образованным человеком, имел обширные знания и много читал. Кроме этого, Григорий мог наставить человека на праведный путь - например, убедить воров оставить свой промысел и жить честным трудом.
Чудодейственными были и молитвы Григория: они могли защитить нуждающихся, а лжецов - наказать. Однажды Григорий предсказал смерть князя Ростислава, брата Владимира Мономаха.
Согласно преданию, монах встретил оруженосцев князя вблизи Днепра. Они начали издеваться над старцем, поэтому монах сказал, что в конце концов Ростислав и его отроки найдут смерть в воде Впоследствии так и произошло, когда княжичи пытались убежать от половцев.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня тревожатся птицы - скоро будет метель
- В день Григория тепло и солнечно - лето будет без дождей
- 6 января окна начали запотевать - скоро будет оттепель
- Сегодня с утра идет дождь - весна придет поздно
Что сегодня нельзя делать
Как считали предки, сегодня нельзя:
- брать в руки инструменты
- работать по дому
- строить планы или начинать новые дела
- врать или ссориться
Согласно убеждениям, этот день нужно провести в кругу друзей и семьи - тогда год будет счастливым.
У кого сегодня именины
По новому стилю, 8 января день ангела отмечают: Василиса, Вольдемар, Антон, Григорий, Виктор, Владимир, Юлиан, Георгий, Дмитрий, Егор, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль.
Кроме этого, по старому стилю сегодня именины у владельцев таких имен: Михаил, Григорий, Василий, Ефим, Дмитрий, Августина, Константин, Леонид, Александр, Николай, Анфиса, Агриппина, Мария
Недавно мы писали о том, какие церковные праздники будут в январе по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.