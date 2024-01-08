Праздник 8 января: что нельзя делать, чтобы не потерять счастье на весь год
8 января церковь чтит память преподобного мученика Григория Чудотворца.
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Григорий Чудотворец был монахом Киево-Печерского монастыря. Он мог исцелять людей и творить настоящие чудеса.
Согласно преданиям, молитва Григория могла остановить большое зло, наказать воров и проучить лжецов. Кроме этого, он мог пророчить и защищать тех, кто страдает от обид.
Чудотворец даже напророчил смерть Ростислава Всеволодовича, брата Владимира Мономаха. Он увидел, как оруженосцы князя издевались над старцем, и сказал, что все они утонут. Так и случилось, Ростислав и его воины утонули в реке.
Что нельзя делать 8 января
Нельзя заниматься тяжелой работой и брать в руки инструменты - иначе быть беде. Чтобы не навлечь неудачу, не нужно начинать что-то новое и строить планы. Запрещено ссориться и скрывать правду. Чтобы не потерять счастье на весь год, проведите время в кругу семьи и друзей - одиночество спугнет все хорошее.
Главные приметы этого дня
- оттепель уже близко, если окна начали "потеть"
- солнечно и тепло - лето будет сухим
- дождь заливает с утра - весна будет поздней
- птицы неспокойные - жди метели.
День ангела сегодня отмечают: Евгений, Григорий, Юлиан, Емельян, Антон, Агнесса, Ярослава, Василиса.
Ранее уже стало известно, можно ли выливать иорданскую воду, которая осталась с прошлого года.
Кроме этого, недавно появился церковный календарь на 2024 год.