Праздник 8 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Завтра, 8 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого исповедника Эмилиана и святых мучеников Елевтерия и Леонида по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Эмилиан
Святитель Эмилиан, епископ Кизицкий, известен своей преданностью православной вере в период царствования императора Льва Армянина, правившего с 813 по 820 год. Лев Армянин, известный своей враждебностью к святыням, организовал встречу с епископами, на которой потребовал отказаться от почитания святых икон.
Святитель Эмилиан заявил императору, что вопрос иконочтения следует решать не во дворце, а в Церкви, где его могут обсудить духовные лица. Эта решительность привела к тому, что в 815 году Святитель Эмилиан был заключен за его непоколебимую веру.
Во время заключения святитель продолжал исповедовать православие до конца своей жизни, став символом стойкости и преданности веры.
О мучениках Елевтерия и Леонида
Святой Елевтерий был епископом в Иллирии, на территории современной Албании. Он активно проповедовал христианство и привел много людей к вере.
Римский правитель Адриан не одобрял это и отдал приказ арестовать Елевтерия. Его жестоко пытали, но он не отрекся от своей веры. В конце его казнили, отрубив голову.
Святой мученик Леонид, хотя и неизвестно, когда он родился, также был важной фигурой в церкви. Во время гонений на христиан его арестовали и пытали за отказ отречься от веры. Он остался непоколебимым и умер мученической смертью.
Что нельзя делать завтра, 8 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Заниматься домашними делами
- Держать в руках острые предметы
- Жаловаться на судьбу.
Наши предки приметили, что наши предки в этот день следят за облаками.
Также не нужно идти на важную встречу или свидание против ветра, считается, что тогда день закончится разочарованием.
Народные приметы и традиции этого дня
- Дождь - к осени будет много осадков
- Весь день хорошая погода - сентябрь будет солнечным
- К утру появился иней - к хорошему урожаю следующего года
- Цветы не открывают бутоны - надвигается непогода
- Лягушки вылезли из воды и громко кричат - к дождю.
В старину 8 августа было принято собирать целебные травы. Считалось, что до рассвета они приобретают еще большие целебные свойства, чем обычно.
Раньше август был особенным для украинского народа, поскольку ассоциировался с активным сбором урожая. Люди собирали свежие ягоды, ранние овощи и орехи, а затем пекли из них пироги и приглашали гостей.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Николай, Федор, Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День войск связи в Украине
- Всемирный день кошек
- Международный день альпинизма
- Всемирный день офтальмологии.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.