Праздник 8 марта: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела, важные приметы

8 марта 2022 года православные в этот день вспоминают священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Он был учеником апостола Иоанна, христианский мученик.
В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Поликарп сорок лет был епископом Смирнским, а закончил жизнь мученически за веру - его сожгли на костре. Язычники привязали владыку к столбу и разожгли под ним огонь. Но произошло чудо: огненные языки окружили Поликарпа, который стоял посередине как очищенное в огне золото.
Он светился сквозь пламя, а из него исходил такой хороший запах, словно от благовоний. Тогда язычники прокололи его тело, с которого вышло столько крови, что огонь сразу погас.
День ангела празднуют: Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.
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