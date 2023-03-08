Праздник 8 марта: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела, важные приметы

Главные традиции этого дня

Поликарп сорок лет был епископом Смирнским, а закончил жизнь мученически за веру - его сожгли на костре. Язычники привязали владыку к столбу и разожгли под ним огонь. Но произошло чудо: огненные языки окружили Поликарпа, который стоял посередине как очищенное в огне золото.

Он светился сквозь пламя, а из него исходил такой хороший запах, словно от благовоний. Тогда язычники прокололи его тело, с которого вышло столько крови, что огонь сразу погас.

Важные приметы 8 марта

Сорока под стреху лезет — к вьюге.

Если соломина, положенная на поверхность снега, сквозь сугроб проваливалась, то через месяц снег должен сойти.

Если в этот день выпал снег, то святая неделя будет холодная, а если сухо, то на Пасху не будет осадков.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев и домов — к холодному лету, и наоборот.

Рога месяца яркие и крутые — к морозу.

Что сегодня нельзя делать

Этот день нельзя было начинать с печали. Иначе она останется с вами на весь год.

Нельзя играть свадьбу. Кто не сыграл свадьбу до этого дня, ждали уже до конца весны.

Нельзя проводить этот день дома в одиночестве, иначе до лета никто к вам в гости и не придет.

В этот день необходимо развлекаться и радоваться, чтобы будущее было счастливым.

У кого сегодня именины

День ангела празднуют: Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.