Праздник 7 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Преподобный Дометий Персянин

Преподобный Дометий жил в IV веке и происходил из персидского рода. Он принял христианство и переехал в Низибию, где крестился и стал монахом. Позже Дометий перебрался в другой монастырь в Феодосиополе, где под руководством строгого аскета Нурвела соблюдал жесткие посты.

Затем святой отправился в пустыню Сирии, где поселился в пещере вместе с двумя учениками. Его преданность и святость привлекли внимание местных жителей, и многие приходили к нему с помощью и исцеления. Дометий также обратил в христианство многих язычников.

В 363 году, когда император Юлиан Отступник с войсками находился в регионе, его солдаты обнаружили Дометия и его учеников и забили их камнями.

Печерский игумен Пимен Посник

Преподобный Пимен Посник, игумен Киево-Печерского монастыря, жил в XI веке и отличался своей несокрушимой верой и стойкостью. Известный своими тяжкими страданиями, Пимен просил Бога не снимать его болезни, а дал ему возможность остаться в монастыре и принять постриг.

После пострига он провел много лет в больших мучениях, переносимых с большой терпимостью и смирением. Его страдания были настолько тяжелы, что даже служители часто оставляли его без пищи и воды, но он принимал это как часть своего служения Богу.

Перед своей смертью Пимен, согласно обещаниям ангелов, через три дня выздоровел и приготовил место для своего погребения. Он простился с братией, причастился и сам принес гроб к месту, где должен быть похоронен. В день его кончины на трапезе появились три огненных столба, подтвердив его святость.

Мощи преподобного Пимена покоятся в пещерах Антониев Киево-Печерской лавры.

Киево-Печерская Лавра (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра, 7 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Выходить вечером на улицу, можете заболеть

Думать о будущем или что-то планировать

Есть мясные продукты и пить алкоголь.

Наши предки считали, что в этот день следует относиться к аистам с особым уважением. Если сегодня оскорблять этих птиц или как-то навредить им - можно привлечь болезни и несчастья в свой дом.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром замерзла роса - ждите холодной зимы

Яркий восход солнца - к дождю

Туман рассеялся с восходом солнца - погода будет хорошей

Пауки спрятались - надвигается непогода

На вечернем небе появилась радуга - будет тепло

Аисты собираются в стаи - к ранней осени

Идет дождь - до конца лета будет много осадков.

Раньше праздновали день Маринин день (также называли Анна Летняя, Анна Зимоуказательница, Холодница). Наши предки считали, что это последний день лета, назавтра уже будет царить осень.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Дмитрий, Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Иван, Михаил, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: