Праздник 7 июля: что нельзя делать в день иконы Матери Божьей Неустанной Помощи, приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Сегодняшний праздник назначен иконе Матери Божьей Неустанной Помощи. Греко-католики отмечают его каждый год в первое воскресенье июля. Это изображение, известная также как "Икона Божией Матери Неустанной Помощи", является одной из самых известных икон Девы Марии в христианском мире.

Изображение имеет византийское происхождение и датируется примерно XIV веком. Созданная, вероятно, в Константинополе (ныне Стамбул), икона была доставлена в Рим, где в 1499 году ее установили в церкви Святого Матфея.

В 1866 году папа Пий IX передал икону редемптористам (Конгрегация Святейшего Избавителя), установивших ее в церкви Святого Альфонса на Эсквилинском холме в Риме.

Далее последовало распространение культа Матери Божьей Неустанной Помощи по всему миру. Редемптористы основали множество приходов и школ, посвященных Деве Марии.

Икона изображает Богородицу, держащую на руках Младенца Иисуса. Женщина одета в красный и синий наряд, украшенный золотыми орнаментами. На голове у нее корона, украшенная драгоценностями, а лицо излучает мягкость и сочувствие.

Иисус держится за руку Марии и наблюдает за архангелами Михаилом и Гавриилом, изображенными в верхних углах иконы. Они держат инструменты Страстей Христовых: крест, гвозди и копье, символизирующие роль в божественном плане спасения людей.

Икона часто ассоциируется с темами покаяния и спасения, придавая верующим надежду на милость и благословение.

Икона Матери Божией Неустанной Помощи (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 7 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Отказывать в помощи

Обманывать - вернется к вам

Лениться или пренебрегать домашней работой

Носить любые украшения

Заниматься стиркой - может привести к бедности

Купаться в реках и озерах.

Считается, что сон, который вы увидели в ночь на 7 июля, подскажет решение проблем. Поэтому важно обратить особое внимание на него. Если вам приснилось много разных людей во сне, это предполагает успех в важном деле.

Народные приметы и традиции этого дня

Идет дождь - урожай будет плохим

С самого утра пауки плетут патину - к жаре

Осадки утром - такая погода задержится на несколько дней

Высокая влажность воздуха - до плохого урожая на полях.

Наши предки старались много работать. Символом этого дня считается дуб, ранее существовавшая традиция сидеть под этим деревом, чтобы набраться сил на следующий год.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Павел, Сергей, Герман, Лукьян, Остап, Евдокия, Ефросинья.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: