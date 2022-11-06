Праздник 6 ноября: чем этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины
6 ноября православные христиане преклоняются перед иконой Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость".
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.
Чем этот день особенный
В этот день христиане с особой почестью обращаются к иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Они ходят в церковь и молятся иконе. Икона "Всех скорбящих Радость" стала известна в 1688 году. Она исцелила Евфимию, сестру патриарха Иова, страдавшую от неизлечимого недуга.
Женщины чаще у нее просят о любви и семейном благополучии. Считается, что Божия Матерь является покровительницей семьи и способна уберечь от многих житейских проблем.
Божия Матерь изображена на иконе в полный рост. Она стоит в воздухе в окружении ангелов, которые указывают на нее. Внизу перед нею собрались люди, страдающие от болезней и жизненных неурядиц, об их проблемах свидетельствуют надписи над ними.
На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или разговаривали.
Народные приметы 6 ноября
- Сверчок поет 6 ноября — к беде.
- Разбилось зеркало — жди несчастья.
- Закат в облаках на "Всех скорбящих Радость" — пойдет снег.
- Ветер дует с севера — будет метель.
- У собаки появился густой мех после линьки — к холодам.
Что запрещено делать 6 ноября
- Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу. Так вы только окажетесь в неудобном положении.
- Также лучше не идти на необоснованные опасности.
Именины 6 ноября празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Николай и Петр.
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