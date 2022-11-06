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Праздник 6 ноября: чем этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины

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Воскресенье 06 ноября 2022 06:01
Праздник 6 ноября: чем этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

6 ноября православные христиане преклоняются перед иконой Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость".

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.

Чем этот день особенный

В этот день христиане с особой почестью обращаются к иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Они ходят в церковь и молятся иконе. Икона "Всех скорбящих Радость" стала известна в 1688 году. Она исцелила Евфимию, сестру патриарха Иова, страдавшую от неизлечимого недуга.

Женщины чаще у нее просят о любви и семейном благополучии. Считается, что Божия Матерь является покровительницей семьи и способна уберечь от многих житейских проблем.

Божия Матерь изображена на иконе в полный рост. Она стоит в воздухе в окружении ангелов, которые указывают на нее. Внизу перед нею собрались люди, страдающие от болезней и жизненных неурядиц, об их проблемах свидетельствуют надписи над ними.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или разговаривали.

Народные приметы 6 ноября

  • Сверчок поет 6 ноября — к беде.
  • Разбилось зеркало — жди несчастья.
  • Закат в облаках на "Всех скорбящих Радость" — пойдет снег.
  • Ветер дует с севера — будет метель.
  • У собаки появился густой мех после линьки — к холодам.

Что запрещено делать 6 ноября

  • Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу. Так вы только окажетесь в неудобном положении.
  • Также лучше не идти на необоснованные опасности.

Именины 6 ноября празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Николай и Петр.

Ранее мы рассказывали о чудаковатых, необычных и интересных праздниках, которые отмечают в ноябре.

А также перед этим мы писали о магнитных бурях в ноябре 2022 года.

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