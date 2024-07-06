Праздник 6 июля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Преподобный Сисой Великий (также Сысой) родился около 367 года в Египте. Стал учеником святого Антония Великого, одного из основателей христианского монашества. После смерти своего духовного учителя он продолжил жить аскетической жизнью в египетской пустыне, следуя ее учению и примеру.

Славился своим суровым аскетизмом, отдавая много времени молитве, посту и духовным упражнениям. Известный своим суровым аскетизмом, он также приковывал внимание многих учеников и паломников, которые обращались к нему за мудростью и духовной поддержкой.

По преданиям, жизнь святого Сисоя была наполнена многочисленными чудесами, происходившими во время его жизни. Он имел дари исцеления и духовного распознавания, которые проявлял на протяжении своей жизни

Жизнь Сисоя описывает многочисленные чудеса, в частности, воскресение умершего. Один отец принес своего сына к преподобному, когда тот умер по дороге в пещеру преподобного Антония. Святой возобновил жизнь мальчика, и он вернулся к жизни.

Преподобный Сысой умер в глубокой старости, около 429 года. Существует легенда, что перед смертью он увидел видение, в котором святой Антоний и другие аскеты пришли взять его душу к небесам. Его последние слова были о собственной недостойности, что отражает его смирение и высокую степень духовной чистоты.

Сисой Великий (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 6 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Обижать животных или детей

Торопиться - это приведет к несчастью

Принимать серьезные решения

Жаловаться на жизнь или проблемы.

Женщины должны избегать ссор, а матери не должны оскорблять своих детей, поскольку считается, что это может повлиять на их отношения и самочувствие в будущем.

Также в этот день женщинам запрещено убирать дома, все домашние обязанности должен выполнять мужчина.

Наши предки думали, что ночной свет луны, проникающий в дом, может унести женскую энергию, поэтому всегда закрывали окна шторами.

Сисой перед гробницей Александра Македонского (изображение: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Утром стелется густой туман - ожидается похолодание.

После дождя над землей поднимается пар - будет плохая погода

Желтеющие листья на деревьях - к ранней осени

Много малины - готовьтесь к холодной зиме

Облака имеют желтый оттенок - надвигается ливень

Луна бледна - будет холодно, но без осадков

Луна имеет зеленый оттенок - вскоре начнутся дожди.

Сегодня наши предки просыпались к восходу солнца и ходят босиком по росе. Считалось, что в этот день роса приобретает целебные свойства и придает энергию и здоровье на весь год.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Виктор, Федор, Глеб, Марта, Ульяна, Юлиана.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: