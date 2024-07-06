Праздник 6 июля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 6 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Сисоя Великого по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Преподобный Сисой Великий (также Сысой) родился около 367 года в Египте. Стал учеником святого Антония Великого, одного из основателей христианского монашества. После смерти своего духовного учителя он продолжил жить аскетической жизнью в египетской пустыне, следуя ее учению и примеру.
Славился своим суровым аскетизмом, отдавая много времени молитве, посту и духовным упражнениям. Известный своим суровым аскетизмом, он также приковывал внимание многих учеников и паломников, которые обращались к нему за мудростью и духовной поддержкой.
По преданиям, жизнь святого Сисоя была наполнена многочисленными чудесами, происходившими во время его жизни. Он имел дари исцеления и духовного распознавания, которые проявлял на протяжении своей жизни
Жизнь Сисоя описывает многочисленные чудеса, в частности, воскресение умершего. Один отец принес своего сына к преподобному, когда тот умер по дороге в пещеру преподобного Антония. Святой возобновил жизнь мальчика, и он вернулся к жизни.
Преподобный Сысой умер в глубокой старости, около 429 года. Существует легенда, что перед смертью он увидел видение, в котором святой Антоний и другие аскеты пришли взять его душу к небесам. Его последние слова были о собственной недостойности, что отражает его смирение и высокую степень духовной чистоты.
Сисой Великий (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Женщины должны избегать ссор, а матери не должны оскорблять своих детей, поскольку считается, что это может повлиять на их отношения и самочувствие в будущем.
Также в этот день женщинам запрещено убирать дома, все домашние обязанности должен выполнять мужчина.
Наши предки думали, что ночной свет луны, проникающий в дом, может унести женскую энергию, поэтому всегда закрывали окна шторами.
Сисой перед гробницей Александра Македонского (изображение: Википедия)
Сегодня наши предки просыпались к восходу солнца и ходят босиком по росе. Считалось, что в этот день роса приобретает целебные свойства и придает энергию и здоровье на весь год.
Сегодня именины празднуют: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Виктор, Федор, Глеб, Марта, Ульяна, Юлиана.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.