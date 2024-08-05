Праздник 5 августа: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 5 августа, праздник - православные украинцы отмечают день памяти святого преподобного Атанасия Атонского по новому церковному календарю. В народе празднуют Лунный день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Атанасий был выдающимся деятелем и реформатором византийского монашества, внесшим значительный вклад в развитие монашества на Святой горе Афон. Родившийся в Трапезунде в благородной семье, он рано остался без родителей и был воспитан благочестивой женщиной.

Получив образование в Константинополе и поработав преподавателем риторики, Атанасий решил посвятить свою жизнь монашеству. Сначала поселившись на горе Афон, он получил уважение среди монахов. В 963 году, с поддержкой императора Никифора II Фоки, он основал Великий Лавр - первый и самый большой монастырь на Афоне. Афанасий установил строгий устав монастыря, сочетавший аскетическую жизнь с совместными богослужениями и трудом.

Известный своей благочестивостью, мудростью и смирением, Афанасий активно занимался строительством монастыря, преподавал духовные наставления братии и руководил обителью. Он умер в 1003 году во время обрушения купола церкви, когда проводил работы по ее восстановлению.

Преподобного Атанасия Атонского (изображение: olha-church.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 5 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Лениться, долго спать

Работать во второй половине дня

Братья в руки острые предметы

Жаловаться на судьбу.

Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Лучше посвятить день отдыху и молитвам.

Народные приметы и традиции этого дня

Луна ярко сверкает на небе - к теплой и сухой осени

Лягушки вылезли из воды и скачут у водоема - погода скоро ухудшится

Листья на деревьях начали желтеть - к ранней осени

Много бабочек - погода будет теплой и безветренной

Луна отблескивает зеленоватым светом - дождь.

Также предвидели погоду за радугой. Увидеть ее утром - к дождю, днем - поднимется ветер, вечером - погода останется хорошей.

Наши предки отмечали сегодня Афанасьев или Лунный день. По традиции, если праздник приходился на растущий месяц, у него просили любви и достатка. Если же месяц спадающий - снимали сглаз. А если же было полнолуние, загадывали желания, и верили, что они непременно исполнятся.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Мария, Дарья, Кристина.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: