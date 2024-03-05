Праздник 5 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не было проблем

В православном календаре на 5 марта 2024 приходится день памяти священномученика Конона Мандонского, который является покровителем и защитником огородников, посевов и урожая.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Священномученик Конон Мандонский (известный также как Конон Городник) родился в деревне Видана, Вифиния. Занимавшись огородничеством, он отличался богобоязненностью, добротой и миролюбием. Конон пострадал за свою христианскую веру во время правления императора Декия. Во время суда он твердо отстаивал свою веру. Мученик был забит гвоздями в ноги и гоним перед колесницей, пока не упал от изнеможения.
В этот день, известный как день священномученика Конона Городника, наши предки начинали подготовку к посеву разных культур. Сначала семена овощей вымачивали в воде, а также занимались копанием грядок.
Важно было работать много, поскольку верили, что именно тогда Конон дарит талант по всем делам.
В этот день у наших предков существовала традиция воздерживаться от ужина в гостях или от приглашения гостей домой. Верили, что вечер следует провести в кругу семьи, а также запрещалось бездельничать, поскольку это могло привести к тяжелым испытаниям и проблемам.
У кого сегодня именины: Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Марко, Иван, Федор, Ираида, Раиса.
Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.
Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.