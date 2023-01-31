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Праздник 31 января: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

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Вторник 31 января 2023 06:01
Праздник 31 января: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

31 января верующие чтят память Афанасия Великого.

В материале Styler вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.

Кем был святой Афанасий

Афанасий был одним из греческих отцов церкви, принадлежавший к Александрийской школе патристики. Святой был архиепископом Александрийским и преемником епископа Александра. Он известен как наиболее ярый противник арианства.

В народе 31 января отмечался Афанасьев день. По наблюдениям людей, в этот день наступали сильные морозы. Считалось, что на Афанасия нечистая сила бушует с особой яростью и стремится навредить, а потому ее важно изгонять из жилищ молитвами и заговорами.

Важные погодные приметы этого дня

  • Сережки у луны – к морозу и пурге.
  • Метель в этот день – до поздней весны.
  • Оттепель на Афанасия – к ненастному лету и плохому урожаю картофеля.
  • Вороны стаями кружат и чистый закат – к длительному похолоданию.
  • Вода в водоемах убыла – к засушливому лету;
  • ясная погода в этот день – к ранней весне.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя сквернословить, ругаться и ссориться.
  • Лучше в эту дату не отправляться лес или на рыбалку самостоятельно.

Именины отмечают обладатели таких имен: Иван, Михаил, Павел, Елена, Ксения, Мария, Максим, Марк, Оксана, Сергей.

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