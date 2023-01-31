Праздник 31 января: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

В материале Styler вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.

Кем был святой Афанасий

Афанасий был одним из греческих отцов церкви, принадлежавший к Александрийской школе патристики. Святой был архиепископом Александрийским и преемником епископа Александра. Он известен как наиболее ярый противник арианства.

В народе 31 января отмечался Афанасьев день. По наблюдениям людей, в этот день наступали сильные морозы. Считалось, что на Афанасия нечистая сила бушует с особой яростью и стремится навредить, а потому ее важно изгонять из жилищ молитвами и заговорами.

Важные погодные приметы этого дня

Сережки у луны – к морозу и пурге.

Метель в этот день – до поздней весны.

Оттепель на Афанасия – к ненастному лету и плохому урожаю картофеля.

Вороны стаями кружат и чистый закат – к длительному похолоданию.

Вода в водоемах убыла – к засушливому лету;

ясная погода в этот день – к ранней весне.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя сквернословить, ругаться и ссориться.

Лучше в эту дату не отправляться лес или на рыбалку самостоятельно.

Именины отмечают обладатели таких имен: Иван, Михаил, Павел, Елена, Ксения, Мария, Максим, Марк, Оксана, Сергей.