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Праздник 30 ноября: почему этот день особенный, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

30 ноября православные чтут память священнослужителя Григория Чудотворца, который был епископом в Неокесарии.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.

Во время своей жизни Григорий открыл для многих людей веру в Господа, он распространял христианскую веру и всегда был не против того, чтобы помочь кому-то советом.

Преподобный появился на свет в III веке в Римской империи, его семья — знатные язычники. В мире Григорий звали Федором. Когда святой получил светское образование, он начал увлекаться философией, в его голове появилась мысль о том, что нужно отыскать истину. Федор не понимал, где же найти ответы на свои вопросы, тогда он обратился к Священному Писанию и стал учеником наставника богословской школы.

Приняв монашеский постриг Федор стал Григорием. При жизни он исцелил много людей, также святой наставил язычников на правильный путь, он помог им отречься от веры в языческих идолов. Богослов был одним из немногих, кто всегда с искренностью относился к молитвам, в них он мог проводить несколько дней. Дальнейшая судьба святого неизвестна, в те времена не было гонений на христиан, преподобный мог скончаться мирно, отдав душу Господу в пещере.

Этот день лучше провести в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьми — родственные узы после этого станут очень крепкими.

Главные приметы этого дня

  • темный лед на реке — будет богатый урожай;
  • какая погода 30 ноября — такая и зима будет;
  • молодой месяц в эту дату — стоит ждать приближения холодов;
  • яркая Луна в эту дату — будет дождь в декабре;
  • вороны пролетели неподалеку от сарая 30 ноября — стоит ждать суровую зиму;
  • снег пошел 30 ноября — это к морозам;
  • если путь выдался тяжелым — будет град.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя примерять чужие кольца — к несчастью.
  • Супругам и влюблtнным нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения — к скорому разрыву.
  • Нельзя ходить в грязной и мятой одежде, быть непричёtанными, неумытыми, не помытыми. Считается, что человек, который ослушался данного запрета, может встретиться с проблемами, преградами на пути достижения мечты или даже полным крушением своих планов и начинаний.
  • Нельзя отправляться в дальний путь — к препятствиям.

Ранее мы подробно рассказали о Рождественском посту этого года. Узнайте, можно ли вам соблюдать пост и как это правильно делать.

Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года.

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