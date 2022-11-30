Праздник 30 ноября: почему этот день особенный, у кого день ангела

Во время своей жизни Григорий открыл для многих людей веру в Господа, он распространял христианскую веру и всегда был не против того, чтобы помочь кому-то советом.

Преподобный появился на свет в III веке в Римской империи, его семья — знатные язычники. В мире Григорий звали Федором. Когда святой получил светское образование, он начал увлекаться философией, в его голове появилась мысль о том, что нужно отыскать истину. Федор не понимал, где же найти ответы на свои вопросы, тогда он обратился к Священному Писанию и стал учеником наставника богословской школы.

Приняв монашеский постриг Федор стал Григорием. При жизни он исцелил много людей, также святой наставил язычников на правильный путь, он помог им отречься от веры в языческих идолов. Богослов был одним из немногих, кто всегда с искренностью относился к молитвам, в них он мог проводить несколько дней. Дальнейшая судьба святого неизвестна, в те времена не было гонений на христиан, преподобный мог скончаться мирно, отдав душу Господу в пещере.

Этот день лучше провести в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьми — родственные узы после этого станут очень крепкими.

Главные приметы этого дня

темный лед на реке — будет богатый урожай;

какая погода 30 ноября — такая и зима будет;

молодой месяц в эту дату — стоит ждать приближения холодов;

яркая Луна в эту дату — будет дождь в декабре;

вороны пролетели неподалеку от сарая 30 ноября — стоит ждать суровую зиму;

снег пошел 30 ноября — это к морозам;

если путь выдался тяжелым — будет град.

Что нельзя делать в этот день