Праздник 30 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 30 июля, праздник - православные украинцы чтят память апостолов Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника и других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Сила был важной фигурой в ранней Иерусалимской церкви и товарищем апостола Павла. В 51 году, после Иерусалимского собора, Сила вместе с Павлом и Варнавой отправился в Антиохию, чтобы донести решение собора, что христиане из язычников освобождаются от соблюдения Моисея закона, но должны избегать определенных грехов.
Во время миссионерской поездки Сила и Павел попали в тюрьму в Филиппах. Они начали молиться и произошло землетрясение, освободившее их из заключения. После Стражи тюрьмы уверовал во Христа и крестился вместе с семьей.
После этого апостолы посетили Амфиполь, Аполлонию и Солунь, где основывали церкви. В Коринфе Сила был назначен епископом, где позже завершил свою жизнь.
Святой Силуан также был близким сотрудником Павла и Петра, стал епископом в Фессалонике и погиб мученической смертью. Апостол Крискент проповедовал в Галатии и Галлии, где погиб мученической смертью. Апостол Эпенет был епископом в Карфагене, а Андроник - епископом в Панонии.
Апостол Сила (изображение: goloseevo.com.ua)
Что нельзя делать сегодня, 30 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться с родными
- Отказывать нуждающимся в помощи
- Касаться острых предметов
- Лениться и переедать.
Также не рекомендуется рассказывать плохие сны, считают, что тогда они обязательно сбудутся.
Народные приметы и традиции этого дня
- Дождливо и ветрено - такая погода затянется надолго
- Прохладно - в ближайшее время осадков не будет
- Летает паутина в воздухе - погода еще долго будет солнечной
- Ярко мерцают звезды перед рассветом - до обильных осадков.
В этот день наши предки собирали ежевику и готовили из нее разные блюда, ведь знали, что эта ягода не только вкусна, но и полезна. Кроме сбора ягод, начинали также посев озимых культур.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Иван, Лука, Максим, Анатолий, Валентин, Герман, Павел.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день дружбы
- Всемирный день борьбы с торговлей людьми
- Всемирный день вышивания
- Всемирный день сноркелинга
- День цветных напитков.
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Яблочный, Медовый и Ореховый Спас в 2024 году.
Также читайте, как правильно вести себя в храме и объяснить церковный этикет для новичков.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.