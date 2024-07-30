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Праздник 30 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Вторник 30 июля 2024 06:00
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Праздник 30 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Церковный праздник 30 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 30 июля, праздник - православные украинцы чтят память апостолов Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Сила был важной фигурой в ранней Иерусалимской церкви и товарищем апостола Павла. В 51 году, после Иерусалимского собора, Сила вместе с Павлом и Варнавой отправился в Антиохию, чтобы донести решение собора, что христиане из язычников освобождаются от соблюдения Моисея закона, но должны избегать определенных грехов.

Во время миссионерской поездки Сила и Павел попали в тюрьму в Филиппах. Они начали молиться и произошло землетрясение, освободившее их из заключения. После Стражи тюрьмы уверовал во Христа и крестился вместе с семьей.

После этого апостолы посетили Амфиполь, Аполлонию и Солунь, где основывали церкви. В Коринфе Сила был назначен епископом, где позже завершил свою жизнь.

Святой Силуан также был близким сотрудником Павла и Петра, стал епископом в Фессалонике и погиб мученической смертью. Апостол Крискент проповедовал в Галатии и Галлии, где погиб мученической смертью. Апостол Эпенет был епископом в Карфагене, а Андроник - епископом в Панонии.

Праздник 30 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Апостол Сила (изображение: goloseevo.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 30 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться с родными
  • Отказывать нуждающимся в помощи
  • Касаться острых предметов
  • Лениться и переедать.

Также не рекомендуется рассказывать плохие сны, считают, что тогда они обязательно сбудутся.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Дождливо и ветрено - такая погода затянется надолго
  • Прохладно - в ближайшее время осадков не будет
  • Летает паутина в воздухе - погода еще долго будет солнечной
  • Ярко мерцают звезды перед рассветом - до обильных осадков.

В этот день наши предки собирали ежевику и готовили из нее разные блюда, ведь знали, что эта ягода не только вкусна, но и полезна. Кроме сбора ягод, начинали также посев озимых культур.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Лука, Максим, Анатолий, Валентин, Герман, Павел.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день дружбы
  • Всемирный день борьбы с торговлей людьми
  • Всемирный день вышивания
  • Всемирный день сноркелинга
  • День цветных напитков.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Яблочный, Медовый и Ореховый Спас в 2024 году.

Также читайте, как правильно вести себя в храме и объяснить церковный этикет для новичков.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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