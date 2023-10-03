Праздник 3 октября: что это за день и почему нельзя смотреться в зеркало

3 октября 2023 года православные христиане отмечают день памяти епископа Дионисия - апостола из семидесяти, первого епископа в Афинах, который жил в I веке и был учеником апостола Павла.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Как гласят церковные предания, Дионисий, отправившись в Египет изучать астрономию, по дороге стал свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа. Уже по возвращению обратно в Афины, войдя в органы власти, он присутствовал на проповеди апостола Павла, уверовал в Бога и принял христианство. Три года он провел возле апостола, затем был рукоположен в епископа Афинского. В 57 году в Иерусалиме Дионисий присутствовал при погребении Девы Марии.
Ареопагит путешествовал по Европе и проповедовал христианство. На месте будущего Парижа был схвачен и брошен в темницу. Проповедника мучили и заставляли отречься от Веры, но Дионисий стерпел пытки, и около 96 года был обезглавлен по приказу местного правителя Сисиния.
По легенде, обезглавленное тело священномученика встало и, взяв в руки свою голову, направилось к месту, где находилась христианская церковь.
На землях Украины издавна верили, что на Дениса Позимнего, когда начинаются холода, на белый свет выходит нечисть и осенние лихорадки в поисках жертв. Так, считалось, что если заболеть в эту пору, то недуг может перерасти в хронический.
Поэтому для борьбы с лихорадкой использовали осиновую кору, которую следовало носить с собой - она была защитой и от болезней, и от сглаза.
Также против порчи и любого другого наговора наши предки использовали лук, чеснок, редьку и соль - говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.
Так как на Дениса Позимнего особо опасались сглазов, важным запретом было смотреться в зеркало на отражение в этот день - считалось, что в противном случае можно навлечь на себя беду и серьезные неудачи.
Также не стоит подбирать деньги на дороге, если вдруг их заметите, а иначе можно лишиться достатка и влезть в долги.
Еще одним табу считались крупные покупки - такие рекомендовали перенести на другой день, иначе приобретение не прослужит долгое время и не принесет радости его обладателю.
Сегодня, 3 октября день ангела отмечают Амвросий, Денис, Павел, Петр.
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