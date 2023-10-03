Праздник 3 октября: что это за день и почему нельзя смотреться в зеркало

В чем суть праздника

Как гласят церковные предания, Дионисий, отправившись в Египет изучать астрономию, по дороге стал свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа. Уже по возвращению обратно в Афины, войдя в органы власти, он присутствовал на проповеди апостола Павла, уверовал в Бога и принял христианство. Три года он провел возле апостола, затем был рукоположен в епископа Афинского. В 57 году в Иерусалиме Дионисий присутствовал при погребении Девы Марии.

Ареопагит путешествовал по Европе и проповедовал христианство. На месте будущего Парижа был схвачен и брошен в темницу. Проповедника мучили и заставляли отречься от Веры, но Дионисий стерпел пытки, и около 96 года был обезглавлен по приказу местного правителя Сисиния.

По легенде, обезглавленное тело священномученика встало и, взяв в руки свою голову, направилось к месту, где находилась христианская церковь.

Традиции этого дня

На землях Украины издавна верили, что на Дениса Позимнего, когда начинаются холода, на белый свет выходит нечисть и осенние лихорадки в поисках жертв. Так, считалось, что если заболеть в эту пору, то недуг может перерасти в хронический.

Поэтому для борьбы с лихорадкой использовали осиновую кору, которую следовало носить с собой - она была защитой и от болезней, и от сглаза.

Также против порчи и любого другого наговора наши предки использовали лук, чеснок, редьку и соль - говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.

Приметы 16 октября

Низкие темные облака в этот день сулят скорые холода и снег.

Если в День Дионисия тепло, то морозов можно не ожидать уже до Артемьева дня 2 ноября.

Если 16 октября галки в небе собираются стаями и кричат, то это означало ясную погожую погоду.

Если в небе воробьи перелетают стайками с места на место, то это сулило скорое ненастье.

Если мыши копают норы на южную сторону - жди холодную зиму.

Что запрещено делать сегодня

Так как на Дениса Позимнего особо опасались сглазов, важным запретом было смотреться в зеркало на отражение в этот день - считалось, что в противном случае можно навлечь на себя беду и серьезные неудачи.

Также не стоит подбирать деньги на дороге, если вдруг их заметите, а иначе можно лишиться достатка и влезть в долги.

Еще одним табу считались крупные покупки - такие рекомендовали перенести на другой день, иначе приобретение не прослужит долгое время и не принесет радости его обладателю.

Сегодня, 3 октября день ангела отмечают Амвросий, Денис, Павел, Петр.