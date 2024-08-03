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Праздник 3 августа: что нельзя делать в Маков день, приметы

Суббота 03 августа 2024 06:00
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Праздник 3 августа: что нельзя делать в Маков день, приметы Церковный праздник 3 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 3 августа, праздник - православные украинцы чтят память святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста по новому церковному календарю. В народе празднуют Маков день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Преподобный Исаакий Далматский был монахом, родившимся в Сирии. Он активно боролся против ереси арианства, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа. Исаакий переехал в Константинополь и молился за православных христиан, которые страдали от гонений. Он также основал монастырь у Константинополя, который стал важным местом для монахов. Умер в возрасте около 80 лет.

Преподобный Далмат был учеником Исаакия и стал главой монастыря после его смерти. Он продолжал борьбу против арианства и несторианства, еще одной ереси, отрицавшей важные части веры в Иисуса Христа. Далмат умер в V веке и оставил после себя славу как великий защитник веры.

Преподобный Фавст был монахом, жившим в монастыре, основанном Исаакием и Далматом. Он поддерживал своих наставников в борьбе против ересей. О его жизни известно немного, но считается примером верности и духовной силы.

Праздник 3 августа: что нельзя делать в Маков день, приметы

Святых преподобных отцов наших Исаакия, Далмата и Фавста (изображение: ktds.edu.ua)

Что нельзя делать сегодня, 3 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Сплетничать или бездельничать
  • Ругаться и ссориться
  • Употреблять алкоголь и есть мясо
  • Брать или давать деньги взаймы.

Также не рекомендуется начинать что-нибудь новое, ведь считают, что в этот день вас обязательно настигнет неудача.

Наши предки верили, что делать амулеты сегодня категорически нельзя. Считали, что такие талисманы не оградят от нечистой силы и зла, а, наоборот, накличут горе и беду в вашу жизнь.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Хорошая погода в этот день - такой она будет до конца лета
  • Летает много комаров и мошек - к жаре
  • Пауки начали активно плести паутину - ожидайте хорошую погоду
  • Ветряно - август будет пасмурным, а зима снежной
  • Идет дождь - к холодной и сырой осени.

Именно в это время наши предки начинали собирать мак, которому посвятили сегодняшний праздник - Маков день. Днем собирали цветы, а вечером общались с друзьями и родными.

За маковым урожаем пытались предсказать будущее: если в макушке много зерен, то урожай в этом году будет большим и наоборот.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Вячеслав, Николай, Иван, Кузьма.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День зенитных ракетных войск воздушных сил Украины
  • Всемирный день арбуза
  • Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов
  • Международный день алопеции.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.

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