Праздник 3 августа: что нельзя делать в Маков день, приметы
Сегодня, 3 августа, праздник - православные украинцы чтят память святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста по новому церковному календарю. В народе празднуют Маков день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Преподобный Исаакий Далматский был монахом, родившимся в Сирии. Он активно боролся против ереси арианства, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа. Исаакий переехал в Константинополь и молился за православных христиан, которые страдали от гонений. Он также основал монастырь у Константинополя, который стал важным местом для монахов. Умер в возрасте около 80 лет.
Преподобный Далмат был учеником Исаакия и стал главой монастыря после его смерти. Он продолжал борьбу против арианства и несторианства, еще одной ереси, отрицавшей важные части веры в Иисуса Христа. Далмат умер в V веке и оставил после себя славу как великий защитник веры.
Преподобный Фавст был монахом, жившим в монастыре, основанном Исаакием и Далматом. Он поддерживал своих наставников в борьбе против ересей. О его жизни известно немного, но считается примером верности и духовной силы.
Святых преподобных отцов наших Исаакия, Далмата и Фавста (изображение: ktds.edu.ua)
Что нельзя делать сегодня, 3 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Сплетничать или бездельничать
- Ругаться и ссориться
- Употреблять алкоголь и есть мясо
- Брать или давать деньги взаймы.
Также не рекомендуется начинать что-нибудь новое, ведь считают, что в этот день вас обязательно настигнет неудача.
Наши предки верили, что делать амулеты сегодня категорически нельзя. Считали, что такие талисманы не оградят от нечистой силы и зла, а, наоборот, накличут горе и беду в вашу жизнь.
Народные приметы и традиции этого дня
- Хорошая погода в этот день - такой она будет до конца лета
- Летает много комаров и мошек - к жаре
- Пауки начали активно плести паутину - ожидайте хорошую погоду
- Ветряно - август будет пасмурным, а зима снежной
- Идет дождь - к холодной и сырой осени.
Именно в это время наши предки начинали собирать мак, которому посвятили сегодняшний праздник - Маков день. Днем собирали цветы, а вечером общались с друзьями и родными.
За маковым урожаем пытались предсказать будущее: если в макушке много зерен, то урожай в этом году будет большим и наоборот.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Антон, Вячеслав, Николай, Иван, Кузьма.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День зенитных ракетных войск воздушных сил Украины
- Всемирный день арбуза
- Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов
- Международный день алопеции.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.