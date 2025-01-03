Праздник 3 декабря: что строго запрещено делать в Гордеев день, народные приметы

История церковного праздника

Мученик Гордий родился в христианской семье, проживавшей в Кесарии Каппадокийской в конце III века. Родители привили сыну христианские ценности; повзрослев, парень поступил на военную службу.

Однако во время преследований христиан, Гордий оставил службу и отправился в пустыню для молитв и уединения. В 320 году Гордий открыто защитил христианскую веру перед префектом города. Его схватили и пытались заставить отказаться от веры, но, поняв непоколебимость убеждений Гордия, казнили.

Святой пророк Малахия относится к малым библейским пророкам. Известно, что святой жил за четыре века до Рождества Христова. Малахию называли "печатью пророков", он был одним из последних предсказателей Ветхого Завета.

Доброта и искренность святого вызывали удивление окружающих. Считается, что благодаря своим добрым чертам предсказатель получил свое имя.

Народные традиции этого дня

В народе праздник мало получил название Гордеев день. В этот день, согласно старинным поверьям, блуждает нечистая сила, которая могла навредить людям и животным.

Поэтому, чтобы защитить скот от зла, предки кормили животных специально сваренной кашей. Также над воротами привязывали оберег - сальную свечу.

В этот день нередко готовили разнообразные блюда из сыра. Верили, что это привлечет удачу в дом и укрепит здоровье. Кроме этого, молились пророку Малахии, который был защитником от бесов и нечистой силы.

Народные приметы этого дня

Если 3 января облачно - будет метель и вьюга

Какая погода сегодня - такая будет в марте

В Гордеев день рассветает рано - скоро будет снегопад

Если слышно треск деревьев - вскоре будет метель и морозы

3 января луна яркая - к похолоданию

Если сегодня на деревьях иней - через несколько дней будет хорошая погода

Что сегодня нельзя делать

Согласно верованиям наших предков, сегодня нельзя делать:

хвастаться чем-либо

сквернословить

возводить клевету

ссориться с близкими

У кого сегодня именины

По новому стилю, 3 января именины у обладателей таких имен: Арина, Гордей, Ирина.

Также по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Ульяна, Юлиана, Михаил, Леонтий, Петр, Никита, Сергей.