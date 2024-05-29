Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 мая

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

29 мая в церковном календаре - день памяти мученицы Феодосии. Также она известна как дева Тирская и является одной из самых почитаемых святых в христианстве.

Феодосия жила в VIII веке в Константинополе. Ее родители были богатыми и очень религиозными, долго молились о рождении ребенка. После их смерти Феодосия раздала все наследство бедным и поступила в монастырь святой Анастасии, где стала монахиней. Часть средств она использовала для написания икон Богородицы и Спасителя церкви.

В то время император Лев Исавр отдал приказ уничтожить все иконы в городе, особенно обратив внимание на образ Христа на воротах дворца. Когда патриарх Анастасий пытался выполнить этот приказ, Феодосия вместе с другими верующими устроили акт протеста, опрокидывая лестницу, на которой стоял патриарх.

Это поступок разозлил императора и он приказал заточить Феодосию в темницу, пытая каждый день. Семь дней женщина получала по 100 ударов прутьями, а на восьмой день ее вывели в город, продолжая избивать по дороге. У главной площади один из солдат жестоко ее убил, проткнув горло. Феодосия скончалась на месте.

Согласно другой версии, женщину не пытали, а бросили в море с камнем на шее, но ангелы спасли ее. После этого император отдал ее на растерзание зверям, но они ее так же не тронули. Наконец, Феодосии отрубили голову. Говорят, что в этот момент из ее уст вылетела поднявшаяся к небесам голубка.

После смерти Феодосия была признана святой мученицей, и ее почитают как символ отваги и верности христианской вере.

Мученица Феодосия Тирская (иллюстрация: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать сегодня, 29 мая

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

унывать, потому что это повлияет на будущее

прыгать по земле, потому что не будет урожая

ссориться, потому что ссора будет длиться долго

Также лучше не выходить на улицу, поскольку этот день считается неудачным, а нужно заниматься домашним хозяйством и кормить домашних животных баранками и лакомствами, чтобы они были здоровыми весь следующий год.

Народные приметы и традиции этого дня

жаркий день - в лесу будет много белых грибов

утром туман над водой - будет ясная погода

пчелы активно летают у ульев - скоро дождь

много пауков - в хорошую погоду

колосится рожь - осенью будет много грибов

дождь - до богатого урожая зерна

звездная и теплая ночь - лето будет теплым

услышать пение кукушки - на хорошую погоду

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Богдан, Андрей, Иван, Константин, Мария, Фаина, Феодосия.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: