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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 мая

Среда 29 мая 2024 06:00
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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 мая Храм Христа Спасителя (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 29 мая, праздник - православные украинцы чтят память мученицы Феодосии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

29 мая в церковном календаре - день памяти мученицы Феодосии. Также она известна как дева Тирская и является одной из самых почитаемых святых в христианстве.

Феодосия жила в VIII веке в Константинополе. Ее родители были богатыми и очень религиозными, долго молились о рождении ребенка. После их смерти Феодосия раздала все наследство бедным и поступила в монастырь святой Анастасии, где стала монахиней. Часть средств она использовала для написания икон Богородицы и Спасителя церкви.

В то время император Лев Исавр отдал приказ уничтожить все иконы в городе, особенно обратив внимание на образ Христа на воротах дворца. Когда патриарх Анастасий пытался выполнить этот приказ, Феодосия вместе с другими верующими устроили акт протеста, опрокидывая лестницу, на которой стоял патриарх.

Это поступок разозлил императора и он приказал заточить Феодосию в темницу, пытая каждый день. Семь дней женщина получала по 100 ударов прутьями, а на восьмой день ее вывели в город, продолжая избивать по дороге. У главной площади один из солдат жестоко ее убил, проткнув горло. Феодосия скончалась на месте.

Согласно другой версии, женщину не пытали, а бросили в море с камнем на шее, но ангелы спасли ее. После этого император отдал ее на растерзание зверям, но они ее так же не тронули. Наконец, Феодосии отрубили голову. Говорят, что в этот момент из ее уст вылетела поднявшаяся к небесам голубка.

После смерти Феодосия была признана святой мученицей, и ее почитают как символ отваги и верности христианской вере.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 мая

Мученица Феодосия Тирская (иллюстрация: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать сегодня, 29 мая

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • унывать, потому что это повлияет на будущее
  • прыгать по земле, потому что не будет урожая
  • ссориться, потому что ссора будет длиться долго

Также лучше не выходить на улицу, поскольку этот день считается неудачным, а нужно заниматься домашним хозяйством и кормить домашних животных баранками и лакомствами, чтобы они были здоровыми весь следующий год.

Народные приметы и традиции этого дня

  • жаркий день - в лесу будет много белых грибов
  • утром туман над водой - будет ясная погода
  • пчелы активно летают у ульев - скоро дождь
  • много пауков - в хорошую погоду
  • колосится рожь - осенью будет много грибов
  • дождь - до богатого урожая зерна
  • звездная и теплая ночь - лето будет теплым
  • услышать пение кукушки - на хорошую погоду

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Богдан, Андрей, Иван, Константин, Мария, Фаина, Феодосия.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день выдры
  • Всемирный день здоровья пищеварительной системы
  • Международный день миротворцев ООН

Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.

Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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