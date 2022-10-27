Праздник 27 октября: что строго нельзя делать в этот день, у кого день ангела
27 октября православные верующие чтят память святой преподобной Параскевы Сербской.
В материале Styler читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.
Святая Параскева родилась в доме богатых родителей в Сербии. Родители очень часто посещали церковь, исполняли все заповеди и раздавали милостыню нищим и обездоленным. Параскева тоже очень любила бывать в церкви. На одной из Божественных Литургий она услышала слова Евангельские о том, что каждый может последовать за Господом Богом, если захочет. Они настолько запали в душу Параскеве, что девушка решила жить так, как учит Иисус.
После смерти родителей она вместе с братом покинула отчий дом и отправилась в Константинополь, где поклонилась святыням. Затем устремилась в Иорданскую пустыню, где и прожила до глубокой старости.
Главные приметы этого дня
- Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
- Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине – морозная.
- Если на Параскеву-грязниху грязь на дорогах, то до наступления зимы остается четыре недели.
- Яркое звездное небо в этот день предвещает богатый урожай в следующем году.
- Вороны раскаркались – к оттепели.
- Если грязь велика и лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу установится.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя заниматься шитьем, вязанием, стиркой, чинить одежду.
- Не стоит много смеяться.
- Не назначайте на сегодня важные дела и в целом ничего нового не начинайте.
- Беременным не стоит расчесывать волосы.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Петр, Назар, Михаил, Максимилиан, Кузьма, Игнат, Прасковья.
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