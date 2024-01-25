Праздник 25 января: что нужно сделать, чтобы добро к вам вернулось

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Святого считают одним из прародителей христианства. Он жил в III веке нашей эры. Григорий имел выдающиеся способности, но и получил прекрасное образование – он учился в школах Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В Афинах он познакомился и сблизился с Василием Великим. Они были в дружеских отношениях на протяжении жизни.

Чем больше добрых дел сделаешь в этот день, тем больше шансов на спасение души после смерти. Но нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся.

Сегодня нужно быть осторожным со словами, наши предки верили, что все, что на Григория скажешь, сбудется. Особенно это касается плохих слов. А если сегодня разлили молоко, значит, скоро придет радостная весть.

Главные приметы этого дня:

Снег выпал на Григория - зима не будет дальше суровой.

Если синицы весело щебечут во дворе - будут сильные морозы.

Какой день до полудня, таким будет декабрь и январь следующего года.

Какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь.

Если сильный снегопад сегодня - будет ранняя осень.

Что категорически нельзя делать в этот день:

Нельзя в этот день стричь волосы и ногти - будут большие проблемы.

Нельзя плеваться - будет плохая дорога.

Нельзя без надобности покидать квартиру и работать.

В этот день именины отмечают Григорий, Моисей, Борис, Филипп, Александр и Виталий.