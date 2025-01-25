Праздник 25 января: что нельзя делать в день Григория Богослова, приметы

В субботу 25 января православная церковь чтит память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. По старому календарю в этот день почитают святую мученицу Татьяну.
О том, какой праздник сегодня 25 января, а также о главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Григорий Богослов родился около 329 года, в семье святой Нонны и епископа Григория II. Супруги проживали в Каппадокийском городе Арианге и у них долгое время не могло быть детей. Благодаря молитвам с обещанием отдать ребенка на служение Богу, у Нонны и Григория II родился сын.
Мальчик получал образование в лучших школах Кесарии Кападокийской и Александрии. Риторика удавалась парню больше всего, поэтому для завершения обучения Григорий отправился в Афины, где сдружился с Василием Великим, а также познакомился с будущим императором Юлианом.
Узнав об обет родителей, Григорий решил посвятить жизнь христианству и сохранить себя в чистоте. В течение 6 лет Григорий изучал различные науки, а затем вернулся в родной город, где был крещен отцом.
После смерти родителей Григорий стал служить при церкви Святой великомученицы Текли, а после смерти Василия Великого святитель отправился в Константинополь для борьбы с ересью Македония.
Сперва святитель начал проповедовать в небольшой церкви своих родственников, был поставлен патриархом Константинопольским. Однако это вызвало зависть македонских и египетских епископов, поэтому Григорий решил оставить Константинополь и вернуться в родной город, где вел монашеский образ жизни, продолжая нести Слово Божие.
Святитель Григорий Богослов почил 25 января 389 года, оставив значительное наследие. В частности, он написал 507 духовных стихов, 45 проповедей и 243 послания.
Согласно народным убеждениям, чтобы не потерпеть неудач на следующий день или год, сегодня нельзя:
Предки верили, что все сказанное на Григория непременно сбудется. Поэтому в этот день надо быть осторожно со словами.
Кроме этого, считалось, что, чем больше хороших дел сделать сегодня, тем больше шансов на Божье прощение. Однако хвастаться добрыми нельзя.
По новому стилю, 25 января именины празднуют обладатели этих имен: Василий, Анатолий, Петр, Борис, Александр, Виталий, Дмитрий, Владимир, Григорий.
К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Савва, Илья, Петр, Макар, Татьяна.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.