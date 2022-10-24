Праздник 24 октября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

24 октября 2022 года церковь чтит память святого Филиппа. В народе день называли - Филиппов день, Филиппова канитель. Этот день имеет особые традиции и запреты.

Что нельзя делать, чтобы не навлечь беду – читайте ниже в материале Styler.

День ангела 24 октября празднуют:

Александр, Анатолий, Виктория, Зинаида, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!

Традиции праздника

Когда-то в народе верили, что 24 октября не стоит идти на природу, отправляться в лес и за грибами. Поскольку можно навлечь неприятности на себя и на всю семью.

А чтобы привлечь в дом удачу и любовь, нужно перед выходом провести специальный ритуал: подержать своего любимого человека сначала за левую, а затем правую руку. Только после этого можно уходить из дома. Считалось, что таким образом вы можете уберечь свою семью от ссор.

В Филиппов день молодые девушки просили в молитвах здоровья и счастливой судьбы.

День считается благоприятным для продавцов и торговцев, а также для фермеров. Сегодня можно совершать большие покупки.

Что нельзя делать на Филиппа

Лениться, иначе потеряете всю удачу.

Одалживать деньги, соль, одежду, кухонные принадлежности – это к неудаче.

Оставлять дом неубранным, иначе можно привлечь финансовые неприятности. А вот стирать одежду нельзя.

Баловаться с огнем, иначе это может спровоцировать нежелательные последствия.

Переедать – если на Филиппа полно в желудке, то потом будет пусто в кошельке.

Приметы на 24 октября

Если выпал снег и не тает, то следующий год будет урожайным.

Луна скрылась за бледной дымкой – жди непогоды и даже снега.

Если дует северный ветер, это предвещает похолодание.

Если утром туман, то начнется оттепель.

Ясное ночное небо – к морозу.

Куры на насест рано сели или домашняя птица голову под крыло прячет – к похолоданию.

Домашние животные беспокойно ведут себя – к непогоде.

Наши предки приметили, если мальчику, рожденному 24 октября, давали имя Филипп, то он проживет очень счастливую жизнь. В качестве талисмана ему следует носить хрусталь.