Праздник 24 октября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду
24 октября 2022 года церковь чтит память святого Филиппа. В народе день называли - Филиппов день, Филиппова канитель. Этот день имеет особые традиции и запреты.
Что нельзя делать, чтобы не навлечь беду – читайте ниже в материале Styler.
День ангела 24 октября празднуют:
Александр, Анатолий, Виктория, Зинаида, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!
Традиции праздника
Когда-то в народе верили, что 24 октября не стоит идти на природу, отправляться в лес и за грибами. Поскольку можно навлечь неприятности на себя и на всю семью.
А чтобы привлечь в дом удачу и любовь, нужно перед выходом провести специальный ритуал: подержать своего любимого человека сначала за левую, а затем правую руку. Только после этого можно уходить из дома. Считалось, что таким образом вы можете уберечь свою семью от ссор.
В Филиппов день молодые девушки просили в молитвах здоровья и счастливой судьбы.
День считается благоприятным для продавцов и торговцев, а также для фермеров. Сегодня можно совершать большие покупки.
Что нельзя делать на Филиппа
Лениться, иначе потеряете всю удачу.
Одалживать деньги, соль, одежду, кухонные принадлежности – это к неудаче.
Оставлять дом неубранным, иначе можно привлечь финансовые неприятности. А вот стирать одежду нельзя.
Баловаться с огнем, иначе это может спровоцировать нежелательные последствия.
Переедать – если на Филиппа полно в желудке, то потом будет пусто в кошельке.
Приметы на 24 октября
- Если выпал снег и не тает, то следующий год будет урожайным.
- Луна скрылась за бледной дымкой – жди непогоды и даже снега.
- Если дует северный ветер, это предвещает похолодание.
- Если утром туман, то начнется оттепель.
- Ясное ночное небо – к морозу.
- Куры на насест рано сели или домашняя птица голову под крыло прячет – к похолоданию.
- Домашние животные беспокойно ведут себя – к непогоде.
Наши предки приметили, если мальчику, рожденному 24 октября, давали имя Филипп, то он проживет очень счастливую жизнь. В качестве талисмана ему следует носить хрусталь.
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