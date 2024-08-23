Праздник 24 августа: что нельзя делать в день мученика Евтихия, приметы
Праздник 24 августа - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Евтихия по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Евтихий жил в I-II веках и родился в Палестинской Севастии. После того как услышал проповедь о Спасителе, он принял христианскую веру и стал учеником апостола Иоанна Богослова. Позже Евтихий встретил апостола Павла и стал проповедовать вместе с ним, привлекая язычников ко Христу.
В то время христианство было опасно и часто вело к гибели. Евтихий не раз подвергался опасности: его бросали в тюрьму, морили голодом, пытались сжечь на костре и отдавали в жертву хищникам. Однако он чудом избежал смерти, например, когда его попытались сжечь, внезапный дождь погасил огонь, а хищные звери не трогали его, и даже лев заговорил с ним человеческим голосом.
Однако Евтихий погиб, когда его закололи мечом во время проповеди в его родном городе Севастии Палестинской.
Святой мученик Евтихий (изображение: crkvenikalendar.com)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Смотреть на восход солнца
- Ходить мимо кладбища
- Ходить в лес или в поле.
Очень важно избегать использования острых предметов, которые могут привести к порезам. Также следует соблюдать осторожность при работе с огнем, чтобы не допустить ожогов. По народным приметам такие травмы могут принести негативные изменения в жизнь и вызвать неприятности.
Народные приметы и традиции 24 августа
- Ясная звездная ночь - в ближайшее время будет тепло
- Солнце закрывают темные облака - к похолоданию
- Дождь - осень будет сухой, а следующий урожай - большим
- Кричат птицы - скоро наступит настоящая осень.
В это время люди часто отправлялись на "тихую охоту" за грибами, которые массово появлялись в лесу. Они также внимательно следили за погодными условиями, чтобы узнать, какой будет осень.
У кого завтра день ангела
Завтра именины отмечают: Георгий, Арсений, Петр.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День независимости Украины
- Международный день удивительной музыки
- Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде
- День валяния в стоге сена
- День рождения картофельных чипсов
- День падающей звезды
- День разжалования планеты Плутон.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.