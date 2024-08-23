Праздник 24 августа: что нельзя делать в день мученика Евтихия, приметы

Какой завтра праздник в церковном календаре

Евтихий жил в I-II веках и родился в Палестинской Севастии. После того как услышал проповедь о Спасителе, он принял христианскую веру и стал учеником апостола Иоанна Богослова. Позже Евтихий встретил апостола Павла и стал проповедовать вместе с ним, привлекая язычников ко Христу.

В то время христианство было опасно и часто вело к гибели. Евтихий не раз подвергался опасности: его бросали в тюрьму, морили голодом, пытались сжечь на костре и отдавали в жертву хищникам. Однако он чудом избежал смерти, например, когда его попытались сжечь, внезапный дождь погасил огонь, а хищные звери не трогали его, и даже лев заговорил с ним человеческим голосом.

Однако Евтихий погиб, когда его закололи мечом во время проповеди в его родном городе Севастии Палестинской.

Святой мученик Евтихий (изображение: crkvenikalendar.com)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Смотреть на восход солнца

Ходить мимо кладбища

Ходить в лес или в поле.

Очень важно избегать использования острых предметов, которые могут привести к порезам. Также следует соблюдать осторожность при работе с огнем, чтобы не допустить ожогов. По народным приметам такие травмы могут принести негативные изменения в жизнь и вызвать неприятности.

Народные приметы и традиции 24 августа

Ясная звездная ночь - в ближайшее время будет тепло

Солнце закрывают темные облака - к похолоданию

Дождь - осень будет сухой, а следующий урожай - большим

Кричат птицы - скоро наступит настоящая осень.

В это время люди часто отправлялись на "тихую охоту" за грибами, которые массово появлялись в лесу. Они также внимательно следили за погодными условиями, чтобы узнать, какой будет осень.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Георгий, Арсений, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: