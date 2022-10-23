Праздник 23 января: почему этот день осени особенный, у кого день ангела

23 октября христиане отмечают церковный праздник мучеников Евалампия и Евлампии.
Какие главные приметы этого дня, что нельзя делать, и кто именинник - читайте ниже в материале Styler.
Согласно церковным преданиям, Евлампий и Евлампия были братом и сестрой, родились в III веке в Никомидии, расположенной на полуострове Малая Азия напротив города Константинополь, что находился на другом берегу Мраморного моря. Во время массового гонения христиан они выступили против римского правителя Максимилиана, который издал указ уничтожить верующих. Евлампия схватили и били раскаленным железом, после этого отвели в языческий храм и заставляли присягнуть богу Марса. Однако Евлампий в языческом храме прочитал христианскую молитву.
Особенный этот день потому, что в эту дату становится заметно короче ночи, а утром часто бывают заморозки. Наши предки в этот день заготавливали дрова и впервые за осень растапливают печь.
Традиционно в этот день знахарки и знахари начинают собирать траву, которая имеет большую магическую силу – руту. Ее развешивают под потолком, и она охраняет детей, находящихся в доме.
Именины празднуют владельцы таких имен: Яков, Фома, Степан, Симон, Сергей, Савва, Павел, Кузьма, Кирилл, Иннокентий, Илларион, Ефим, Василий, Антон и Андрей.
Кстати, ранее мы писали о том, когда в 2023 году будут отмечаться самые большие церковные праздники.
А также рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.