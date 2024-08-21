Праздник 22 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы
Праздник 22 августа - завтра православные украинцы чтят память святых мучеников Агатоника, Зотика, Теопрепия, Акиндина, Севериана и других с ними по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Святой Агатоник был ревностным христианином, жившим в IV веке в Никомидии (современная Турция). Он активно проповедовал христианство и обращал язычников ко Христу.
Во время преследований христиан императором Максимианом Агатоника вместе с друзьями схватили. Их долго пытали, пытаясь заставить отречься от веры. Они отказались, после чего были приговорены к смерти. Святого Агатоника и его спутников казнили во Фракии около 305 года.
Святой Севериан, вероятно, был римским гражданином, жившим во времена гонений на христиан. Как и Святой Агатоник, он был преданным христианином и стал жертвой преследований через свою веру. Истории этих святых тесно переплетаются, и их часто упоминают вместе в церковных источниках.
Согласно преданию, святые мученики приняли смерть за Христа с большим мужеством и терпением. Их страдания стали символом преданности вере, даже перед лицом смерти.
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Ругаться, ссориться с родными
- Лениться и сплетничать
- Дарить или принимать подарки.
Не рекомендуется начинать путешествие 21 августа, ведь тогда вам будут сопровождать разные проблемы и несчастья в пути.
Также наши предки считали, что женщинам завтра не следует есть до заката, потому что можно "съесть" свою красоту.
Народные приметы и традиции 22 августа
- Высоко летает паутина - зима будет морозной
- Солнечный и теплый день - осень будет теплой
- Холодно и дождливо - к ранней, холодной зиме
- Много орехов - зимой будет много снега.
По поверьям, завтра нужно защищать урожай, поскольку нечистая сила может его испортить. Для этого украинцы выходили ночью в поле, надев кожух наизнанку и обернув голову полотенцем.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Александр, Алексей, Василий, Гаврило, Иван, Афанасий, Макар, Михаил, Федор, Ариадна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День памяти работников органов внутренних дел Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
- Всемирный день риса джолоф
- День катания по радуге
- День растительного молока.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.