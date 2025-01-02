Праздник 2 января: что нельзя делать в День святого Сильвестра, приметы

2 января православная церковь почитают память святого папы Римского Сильвестра. Кроме этого, сегодня вспоминают преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
О том, какой праздник 2 января в церковном календаре, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Преподобный Сильвестр Печерский, которого почитают 2 января, был монахом Печерского монастыря в XII веке. Сведений о месте рождения и ранних годах жизни преподобного не сохранилось.
Известно, что Сильвестр был образованным человеком и продолжил летопись преподобного Нестора, написав девять житий. Мощи Сильвестра хранятся в Ближних пещерах.
Сильвестр Печерский (изображение: wikipedia.org)
Папа Римский Сильвестр жил в Риме на рубеже III-IV веков, родился в христианской семье. Отец Сильвестра вскоре умер, а мальчика воспитывал пресвитер Квирин. Благодаря ему юноша получил хорошее образование и перенял христианские ценности.
Во время гонений христиан Сильвестр приютил епископа Тимофея, который многих обратил в христианство. После гибели епископа, Сильвестр тайно похоронил тело святого. За это парня схватили и привели в суд. Несмотря на угрозы, Сильвестр не отрекся от веры.
В 30-летнем возрасте Сильвестр стал священником, а через 15 лет - Римским епископом. Сильвестр руководил Римской Церковью более 20 лет и умер в глубокой старости.
О деяниях Сильвестра существовали легенды - согласно им, епископу удалось одолеть морское чудовище, а также исцелить императора Константина от проказы.
В День святого Сильвестра в церкви проводят службу, а в некоторых странах стараются выполнить всю домашнюю работу до захода солнца.
В народе праздник в честь Святого назывался Сильвестров день, а также Куриный праздник - святой был покровителем домашней птицы.
В этот день предки чистили курятники, ладили насесты, а также окуривали стены травами, чтобы уберечь птиц от болезней и нечистой силы.
Чтобы не навлечь неудачу, согласно суевериям наших предков, сегодня нельзя:
По новому стилю, 2 января именины у обладателей таких имен: Василий, Серафим, Марк, Кузьма, Петр, Сергей, Юлиана, Ульяна.
К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Даниил, Антон, Ян, Иван, Игнат.
Ранее мы рассказывали о том, когда будет Крещение в 2025 году.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Наша Парафія, Википедия.