Праздник 2 января: что нельзя делать в День святого Сильвестра, приметы

История церковного праздника

Преподобный Сильвестр Печерский, которого почитают 2 января, был монахом Печерского монастыря в XII веке. Сведений о месте рождения и ранних годах жизни преподобного не сохранилось.

Известно, что Сильвестр был образованным человеком и продолжил летопись преподобного Нестора, написав девять житий. Мощи Сильвестра хранятся в Ближних пещерах.

Сильвестр Печерский (изображение: wikipedia.org)

Папа Римский Сильвестр жил в Риме на рубеже III-IV веков, родился в христианской семье. Отец Сильвестра вскоре умер, а мальчика воспитывал пресвитер Квирин. Благодаря ему юноша получил хорошее образование и перенял христианские ценности.

Во время гонений христиан Сильвестр приютил епископа Тимофея, который многих обратил в христианство. После гибели епископа, Сильвестр тайно похоронил тело святого. За это парня схватили и привели в суд. Несмотря на угрозы, Сильвестр не отрекся от веры.

В 30-летнем возрасте Сильвестр стал священником, а через 15 лет - Римским епископом. Сильвестр руководил Римской Церковью более 20 лет и умер в глубокой старости.

О деяниях Сильвестра существовали легенды - согласно им, епископу удалось одолеть морское чудовище, а также исцелить императора Константина от проказы.

Народные традиции этого дня

В День святого Сильвестра в церкви проводят службу, а в некоторых странах стараются выполнить всю домашнюю работу до захода солнца.

В народе праздник в честь Святого назывался Сильвестров день, а также Куриный праздник - святой был покровителем домашней птицы.

В этот день предки чистили курятники, ладили насесты, а также окуривали стены травами, чтобы уберечь птиц от болезней и нечистой силы.

Народные приметы этого дня

Какая погода в День Сильвестра - такая погода будет в августе

Если сегодня облачно - погода изменится

2 января луна яркая и с острыми рогами - на следующий день будет холодно и ветрено

Петух в Сильвестров день закукарекал поздно вечером - погода резко изменится

Сорока пытается найти убежище среди домов - к метели

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь неудачу, согласно суевериям наших предков, сегодня нельзя:

ссориться и ругаться

бросать дела незавершенными

желать кому-то зла или завидовать

подстригать волосы - плохо вырастут

есть блюда из курицы и яиц - потеряется счастье

У кого сегодня именины

По новому стилю, 2 января именины у обладателей таких имен: Василий, Серафим, Марк, Кузьма, Петр, Сергей, Юлиана, Ульяна.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Даниил, Антон, Ян, Иван, Игнат.