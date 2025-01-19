Праздник 19 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История церковного праздника

Макарий Великий родился в начале IV века, в египетской деревне Шабшир. Имя святого, данное семьей, означало "благословенный".

По желанию родителей Макарий в юности женился, однако вскоре супруга преподобного умерла. После погребения возлюбленной святой решил стать монахом, однако осуществил намерение Макарий лишь после смерти родителей, за которыми он ухаживал до конца их жизней.

Тогда святой отправился в пустыню, где жил у местных старцев. От них Макарий перенял опыт и наблюдательность к молитвам. Также после трех лет, проведенных в пустыне, Макарий стал учеником Антония Великого.

Когда Макарию исполнилось 40 лет, его избрали главой монахов среди монахов в Скитской пустыни. За духовные подвиги Макария считали святым уже при жизни. Кроме смирения, Макарий отличался незаурядной добротой, которая, по преданию, удивительно влияла на человеческие души.

Кроме этого, преподобный обладал даром чудотворения и мог исцелять от недугов. Также Макарий мог воскрешать мертвых.

Проведя жизнь в молитве, преподобный мирно почил в возрасте 90 лет. Его мощи хранятся в египетском монастыре Святого Макария Великого.

Что сегодня нельзя делать сегодня

Согласно верованиям предков, некоторые действия могут навлечь несчастье или привести к неудаче. По народным приметам, сегодня нельзя:

обрезать волосы - с ними уйдет удача

надевать темные вещи - могут быть неприятности

подписывать важные документы - на пути к реализации планов могут возникнуть внезапные препятствия

Считалось, что погода в этот день указывает на то, каким будет конец зимы и начало весны. Кроме этого, верили, что сны на 19 января могут предвещать о хороших событиях, а осуществиться уже на следующий день.

Главные приметы этого дня

Если в день Макария метель - февраль будет снежным

Сегодня на улице тепло - начало лета будет с дождями

19 декабря погода безоблачная - к ранней и теплой весне

Сегодня ночь ясная - зима будет продолжительной, а весна - поздней

19 января сильные морозы - лето будет жарким

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 19 января день ангела отмечают: Федор, Петр, Антон, Макар, Николай.

А по старому стилю сегодня именины у обладателей таких имен: Иван, Ян.