Праздник 19 января: что нужно сделать для счастья в доме, кого поздравить с Днем ангела

Что известно об этом дне

Макарий был настоятелем монастыря и являлся для всех примеров доброты и смирения.

Он родился в Египте около 301 года. После смерти жены начал изучать Священное Писание. Позже после того, как не стало его родителей Макарий отрешился от мирской жизни.

Макарий вырыл пещеру под своей кельей, в которой скрывался. Его мощи находятся в городе Амальфи, в Италии.

В народе было принято ходить друг к другу в гости и делиться интересными историями за чаем. Также особое внимание уделяли печи. Было необходимо затопить печь так, чтобы сразу загорелись все поленья.

Люди считали, что по этому дню можно судить о том, какими будут весна и конец зимы.

Главные приметы 19 января

Если сегодня будет морозный день, значит лето будет жарким;

Если на дворе тепло - что первая половина лета будет дождливой;

Если на небе нет облаков, значит будет ранняя и теплая весна;

Если на Макария метель, то весь февраль будет снежным;

Ясная ночь означает быть долгой зиме и поздней весне.

Что строго запрещено делать в этот день

Не нужно обрезать волосы иначе с ними уйдет и удача. Не надевайте сегодня темные вещи - можете обрести неприятности. Также нежелательно подписывать договора и контракты, поскольку выполнить их не удастся.

Считается, что сны на 19 января могут быть вещими, причем их осуществления не придется ждать долго. Они могут исполниться уже на следующий день. Такие сны обычно предвещают какие-либо благополучные события.

Именины сегодня празднуют владельцы таких имен: Федор, Макар, Савва, Антон, Арсений, Ефросинья, Григорий, Марк, Феодосия, Влас, Яна.