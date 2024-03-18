Праздник 19 марта: какие приметы и что нельзя делать в этот день

История праздника

Согласно легенде, Хризант, сын язычника Полемия, прочитав Евангелие, принял христианство - тогда отец заставил Хризанта жениться на язычнице Дарии. Однако, несмотря на надежду Полемия обратить сына в язычество, не только Хризант не отрекся от своей веры, но и Дария переняла христианство от мужа.

Когда Полемий умер, супруги собрали христиан для совместной молитвы, однако их поймали и пытали власти города. Погибнув за свою веру, Дария и Хризант стали святыми, а место их гибели стало памяткой для паломничества.

Народные приметы на 19 марта

Если 19 марта прохладно - скоро будет весна, а лето будет засушливое и теплое.

Если сегодня утром мороз, такая погода будет еще 40 дней.

Если в этот день в реках тонет лед - год не принесет урожая.

По примете, холода продлятся еще долго, если 19 марта стучит дятел в лесу.

Если 19 марта появились подснежники - можно начинать посевные.

Если сегодня в колодец бросить немного мха, то пойдет дождь.

19 марта на глаза попался белый заяц - к снегу.

Что нельзя делать 19 марта

По народной примете, нельзя 19 марта пить воду из чужого колодца - он может пересохнуть впоследствии.

Также 19 марта - окончание 9 и начало 10 лунного дня. Поэтому сегодня стоит почистить комнату, вспомнить и отпустить старые обиды для физической и ментальной очистки.

19 марта не стоит впервые пробовать незнакомые продукты. К тому же сегодня лучше воздержаться от какой-либо критики и не делать замечаний.

Не стоит проявлять негативные эмоции, особенно не должно быть конфликтов дома - в этот день нужно конструктивно решать семейные проблемы и стремиться к взаимопониманию.

Что празднуют в мире 19 марта

Всемирный день социальной работы

Праздник основала Международная ассоциация школ социальной работы совместно с Международной федерацией социальных работников в 1983 году, с целью привлечь внимание власти и общества к проблеме социальной незащищенности и развития социальной сферы.

Международный день "Почитай мне"

Эта глобальная инициатива, отмечаемая 19 марта, появилась благодаря фонду "Child Writes Foundation". Цель события - привить любовь к чтению и подчеркнуть его важную роль для образования во всем мире.

День таксономиста

Таксономисты - это специалисты, занимающиеся систематизацией и классификацией различных систем. Понятие таксономии используется в разных отраслях - в языковедческой, биологической, общественной и т.п. Целью этого праздника 19 марта является привлечение внимания к кропотливой работе таксономистов.

Кроме этого, это важный день для украинской культуры - 19 марта 1930 года родилась писательница, по произведениям которой делают театральные постановки и экранизации - Лина Васильевна Костенко. Выдающаяся украинская писательница, поэтесса-шестидесятница, диссидентка, лауреат литературных премий, Лина Костенко входит в список самых известных женщин Украины.