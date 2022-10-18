Праздник 18 октября: самый строгий запрет в этот день, традиции и именинники

В этот день празднуют именины:

Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Матвей, Петр, Филипп, Харитина, Александр, Гавриил, Григорий.

Обязательно поздравьте друзей и родных с их днем ангела!

Традиции этого дня, что нужно сделать

На Харитины принято заниматься рукоделием и творчеством. В этот день раньше говорили "Харитина ткала и пряла – весь дом одевала", ведь мученица считается покровительницей швей и ткачих. А вот уклоняться от этой работы считалось дурной приметой.

Нить, сотканную 18 октября, называли священной. Обязательно такую нить нужно завязать на три узла на левое запястье, чтобы защититься от проблем и сглаза. Первую спряденную нить надевали на руку детям, чтобы защитить их от дурного глаза.

Пока ткали, обязательно пели, общались, выдавали друг другу "секретики". Нередко на такие вечерницы заглядывали молодые люди, присматривались к невестам.

Сейчас традиция пряжи неактуальна, однако вы можете заняться вышиванием или вязанием.

Обязательно нужно до 18 октября завершить все начавшиеся ранее дела. Кроме того, если у вас скопились долги, их следует отдать.

Фото: Посвятите этот день рукоделию (pixabay)

Что нельзя делать 18 октября

Надевать новую одежду, особенно на важную встречу, переезжать на новое место.

Оставлять дела незавершенными – обязательно нужно доводить все дела до конца, или перевести начинания на другой день.

Так же нельзя начинать новые отношения – ничего хорошего из этого не выйдет.

Свататься, праздновать свадьбу и устраивать пышные шумные пирушки.

Ругаться, злословить и оскорблять кого-либо.

Приметы на Харитины