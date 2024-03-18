Церковный праздник 18 марта: что категорически нельзя делать сегодня, приметы

18 марта православные в Украине чтят память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия (по новому календарю). Также сегодня начало Великого поста.
Главные запреты сегодняшнего дня, приметы и традиции - в материале РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, celebratoday.com, Украинский народный календарь.
Святой Кирилл Иерусалимский родился около 313-315 годов, провел детство в Иерусалиме, где изучал Священные Писания и светские науки.
В 345 году он был рукоположен в сан пресвитера, а уже в 348 году он произнес свои катехизические беседы перед новокрещеными.
В 351 году, после смерти епископа Максима, занял Иерусалимскую кафедру, где исполнял разные обязанности, от миссионера до защитника православной веры.
Он также написал множество произведений, сыгравших значительную роль в формировании христианской доктрины.
В 351 году святому Кириллу явился на небе крест Господень, считавшийся пророческим знаком.
Святой Кирилл (фото: wikipedia.org)
Добавим, что сегодня также начало Великого поста - он обычно начинается за семь недель до Воскресения Господня.
В 2024 году по новому стилю Великий пост продолжается с 18 марта по 4 мая.
18 марта именины празднуют Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим и Наталья.
К слову, предлагаем вам самые лучшие варианты поздравлений с днем ангела сегодня.
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