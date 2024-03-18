Церковный праздник 18 марта: что категорически нельзя делать сегодня, приметы

Кем был Кирилл Иерусалимский

Святой Кирилл Иерусалимский родился около 313-315 годов, провел детство в Иерусалиме, где изучал Священные Писания и светские науки.

В 345 году он был рукоположен в сан пресвитера, а уже в 348 году он произнес свои катехизические беседы перед новокрещеными.

В 351 году, после смерти епископа Максима, занял Иерусалимскую кафедру, где исполнял разные обязанности, от миссионера до защитника православной веры.

Он также написал множество произведений, сыгравших значительную роль в формировании христианской доктрины.

В 351 году святому Кириллу явился на небе крест Господень, считавшийся пророческим знаком.

Святой Кирилл (фото: wikipedia.org)

Добавим, что сегодня также начало Великого поста - он обычно начинается за семь недель до Воскресения Господня.

В 2024 году по новому стилю Великий пост продолжается с 18 марта по 4 мая.

Что категорически нельзя делать в этот день

Не занимайте и не занимайте деньги - иначе будет много долгов круглый год

Нельзя стричь волосы и ногти - это до мелких жизненных неприятностей

Нельзя ходить в гости, чтобы свою удачу в чужом доме не оставить

Приметы 18 марта

Ясная и теплая погода 18 марта - лето будет теплым или умеренно жарким

Появились первые подснежники в лесу - можно начинать вспашку

Можно ухаживать за комнатными растениями, пересаживать розмарин и герань

Если супруги выпьют 18 марта вина с корицей, то их чувства будут крепкими и сильными

Если в этот день мороз - весна будет холодной

У кого день ангела сегодня

18 марта именины празднуют Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим и Наталья.